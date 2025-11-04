HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el inicio del jucio este lunes. Efe

Togado y empecinado

En diagonal ·

Claro que García Ortiz puede no ser condenado. Que no haya delito no quita lo impresentable de su comportamiento

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

García Ortiz dijo: «No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general». ¿Las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez o las suyas? Están la ... destrucción de pruebas (el borrado de dispositivos) o la fiscal subordinada preguntando si la filtración del documento que revela secretos fue cosa suya. «Eso ahora no importa». Claro que García Ortiz puede no ser condenado. Que no haya delito no quita lo impresentable de su comportamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  4. 4

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  5. 5 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  6. 6

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  7. 7 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  8. 8 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10

    Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Togado y empecinado

Togado y empecinado