En 'Al rojo vivo' están los politólogos Lluis Orriols y Pablo Simón. A veces no los distingo, aunque no se parezcan. El acento catalán del ... primero (el otro es de Arnedo) los diferencia. Pero esto es como cuando Bob Pop decía que Eusebio Poncela y Marisa Paredes eran la misma persona. Sí se ha distinguido Pablo Simón porque en su análisis tras las elecciones del 23-J ha hablado del 'efecto ZP' (podría hablar del contraefecto Aznar) y, sobre todo, del 'efecto Belén Esteban', cuando en una entrevista con Carlota Corredera dijo que no iba a votar a su partido porque no le convencían los pactos (PP-Vox) por sus amigos homosexuales.

No vamos ahora a fiarnos de las encuestas, pero en 2012 y en el auge de su popularidad, una de Sigma Dos para Telecinco decía que si Belén se presentara a las elecciones podría haberse convertido en la tercera fuerza política. Pero todavía habrá a quien le parezca más serio negociar con Puigdemont que con Belén.

