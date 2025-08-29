HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 28 de agosto, en Extremadura?
Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, en el Congreso EFE

La pregunta que falta

Qué fijación transversal en que la gente pierda sus trabajos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:00

No sé por qué una analista política no va a poder llamar idiotas a los votantes del PP y Vox por la mañana. Y por ... la tarde, «inútiles mentales y laborales» a los políticos del PP. Analista la llama el Grupo Popular en su primera pregunta a RTVE: «¿Va a rescindir RTVE cualquier tipo de colaboración con la analista Sarah Santaolalla, después de los insultos vertidos en varios programas de la televisión pública contra millones de españoles?». También es buena esta: «¿Por qué motivo el presentador de 'Mañaneros'… respondió al insulto de «idiotas» a millones de españoles… con «un abrazo, hasta luego», en lugar de reprobar de inmediato el comentario?». Por otro lado, en Vallecas va a actuar el dominicano Henry Méndez. «Odio a los rojos», ha dicho. El PSOE ha pedido que se cancele el concierto. Y el PP, que nanay. Qué fijación transversal en que la gente pierda sus trabajos. Al PP le ha faltado preguntar por qué Sarah. Por qué esa hache al final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  2. 2 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  3. 3

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  4. 4 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  5. 5

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  6. 6 A prisión un detenido en Cáceres tras una operación contra la pornografía infantil con archivos de gran crudeza
  7. 7 Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
  8. 8 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz
  9. 9

    Resilux tendrá en Higuera la Real la planta de producción de plástico más moderna de España
  10. 10

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La pregunta que falta

La pregunta que falta