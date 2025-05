Con Óscar, Irene y 'Pam'

El problema del transporte público es el público. Te sale alguien y te pregunta por Puigdemont. Pero no como el que te pregunta la hora. ... El propio asaltante de políticos ha justificado esa conducta. Si tuviera que tomar bando, estaría con Óscar Puente. Como estoy con Irene Montero y Ángela Rodríguez cuando van a Zaragoza y la presidenta de las Cortes se pone los brazos en la espalda para no darles la mano, aunque sí saludarlas, que tampoco les escupió.

Montero la Chica iba preparada. La pobre 'Pam' extendió la mano a esa señora tan digna y tan bien educada. Pues no seas presidenta de las Cortes ni recibas ministras ni secretarias de Estado. En la política, las pelotas (se tengan o no) van por delante de la educación, de las normas de convivencia, del saber estar. Aunque en tu bando, en tu banda, te jaleen el no saber estar. Óscar Puente parece que ha bajado de un árbol, pero a un árbol, como baronesa rampante, es donde me gustaría subirme.