Mujeres ganando premios

Estíbaliz Urresola podría ganar el Goya por '20.000 especies de abejas', que tiene 15 nominaciones. Urresola ha dicho a Oskar Belategui que su vida no va a cambiar si le dan el Goya. «Seguiré viviendo donde vivo y espero que mi pareja siga esperando ... a que termine este periplo…». Los premios cinematográficos serán buenos, pero a las mujeres no siempre les vienen bien.

Sally Field ganó el Oscar por 'Norma Rae' en 1979, estando con Burt Reynolds (la pareja más extraña de Hollywood). Reynolds, ha contado la actriz, no la acompañó a la ceremonia porque estaba harto de toda la atención que estaba recibiendo Sally Field (y todavía no había ganado el Oscar). Nicole Kidman ganó el Oscar en 2002 por 'Las horas' poco después de divorciarse de Tom Cruise. No tiene buen recuerdo. Ha dicho que irse a la cama sola esa noche le hizo darse cuenta de que necesitaba encontrar el amor nuevamente. Parecen abejas reinas, pero son mujeres como cualquier otra.