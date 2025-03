Quizá prefieres no ir a misa. Ni en París ni en Valencia. Pero a veces hay que ir. Y no solo mandar ministros a última hora. A lo mejor Valencia bien la vale también

El ministro Urtasun fue a las 18:30 del sábado a una función del Circo Mundial en Madrid. No le envidio. Peor habría sido tener ... que ir a Notre Dame a aguantar ese pomposo espectáculo musical (también religioso) con Napoleoncito Macron de anfitrión. Otra cosa son los deberes de Estado y no estar donde sucede la Historia, pero menuda función de gala. Con todo grabado. Aquello era como la parte plasta del ballet en el Concierto de Año Nuevo. Por no hablar de algunas elecciones. Ese 'Amazing grace', ese 'Halleluhah' de Vianney o lo de Pharrell Williams con el coro góspel. Casi mejor un coro rociero. Olé, olé.

Era como cuando no te gustan las películas musicales y de pronto se ponen a cantar. Resultaba más entretenido ver mandatarios y gente principal. Este lunes hubo misa en Valencia. Quizá prefieres no ir a misa. Ni en París ni en Valencia. Pero a veces hay que ir. Y no solo mandar ministros a última hora. A lo mejor Valencia bien la vale también.

