Tuitea Tania Sánchez Melero que los progresistas dejen de insultarse y piensen no en la izquierda, sino en el pueblo español y su futuro. Alguien ... le dice que empiece por ella misma, no dando bola mediática contra lo que defendió. Da igual qué signifique todo eso. Voy a la réplica de ella: «Ahora me he perdido a qué te refieres, pero antes de seguir debatiendo, ¿es usted una persona? Porque me he cansado de los 'bots' que lanza el mismo indeseable que tanto mal ha hecho». Hala, lo que ha dicho. ¿Acaso se refiere a Pablo Iglesias? Su ex y ex de casi todo.

Es como Almudena Cid con sus declaraciones de promoción de libro y sobre su matrimonio. O como Marta Riesco, ex de Antonio David Flores, que se enseña en Instagram leyendo 'Amor Zero: cómo sobrevivir a los amores psicópatas', de Iñaki Piñuel. En fin, que lo de que los progresistas dejen de insultarse será para otro día. Ojalá ver por un agujerito las negociaciones de Belarra y Yolanda Díaz.

