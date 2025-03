Espectáculo político

Según un estudio de IDRA, ser inquilino en España supone inseguridad vital y estrés financiero. Quizá no te pasa si eres ministro o novia de ... ministro. Según Aldama, el conseguidor habría facilitado a Ángel Víctor Torres un piso en la calle Atocha de Madrid (la calle 'Anchota', que diría Paco Martínez Soria en 'La ciudad no es para mí') con el fin de tener «encuentros diversos». El ministro lo niega y dice que sus viajes a Madrid están documentados, también los hoteles a los que fue.

Pero encuentros diversos es una expresión tan bonita. Imagino a personas corriendo y la música de Benny Hill. Me hace recordar a aquel gobernador delincuente americano que decía que no te tenían que pillar en la cama ni con una chica muerta ni con un chico vivo. Ya veremos, no qué es verdad o qué es mentira, sino qué se puede probar y qué no. Pero al menos estamos entretenidos. Aunque no era esto a lo que se refería Guy Debord con la sociedad del espectáculo.