Lo de Alejo

Alguna cucaracha mal hecha del PP filtró a OK Diario que Vidal-Quadras se había ofrecido a Feijóo como candidato a eurodiputado. Y, según ha ... contado Vidal-Quadras, la filtración salió antes de que le dijeran que no (¡por la edad!). El ex del PP y ex de Vox (además de fundador) escribió sobre ello no entendiendo la maldad de ese intento de humillarlo. La información solo había podido salir del PP.

Anda el PP con la pretensión de unir el centroderecha. Quiere a los votantes de Ciudadanos y a los de Vox (también a los que caigan del PSOE). Han fichado a políticos de Ciudadanos y a algunos de sus asesores. Pero de Vox, a quien consiente en Alpedrete que quiten la calle a Paco Rabal y el nombre de Asunción Balaguer de un centro (ahora pretenden ponerle al centro Paco Rabal y Asunción Balaguer, tócate), de Vox, digo, parece que solo quieren los votantes, no los políticos, aunque Alejo Vidal-Quadras destaque sobre la lista que han perpetrado.

