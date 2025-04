El novio malote

Los novios malotes tienen mucho peligro. Conducen Maseratis, tienen labia, trabajan en cosas etéreas, visten bien. Toman los gintonics con cardamomo y otras especias orientales, ... compran pisos en el cogollito de las ciudades, han estado en el Burning Festival, conocen las auroras boreales, alternan con futbolistas. Con los novios malotes hay que tener mucho cuidado, Isabel, porque los carga el diablo. ¡Bien lo sabe Tamara!

Resulta sorprendente que esta gente nunca acabe saliendo con un reponedor del Mercadona o con un auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Algete. Se moverán, supongo, por círculos diferentes. La de novio, en cualquier caso, es una condición resbaladiza, episódica. Begoña, en cambio, es la mujer de Pedro; y esa es una relación marmórea, judeocristiana, heteropatriarcal, quizá también aireuropea. ¿Pero qué es un novio? Necesitamos despedir a los politólogos de guardia y contratar a los contertulios de Sálvame para abordar la cuestión con un mínimo de rigor filológico. ¿Cómo deberíamos llamar a Alberto González? ¿Novio, pareja, prometido? Los redactores del Hola lo definirían como «la nueva ilusión» de Isabel y eso nos podría proporcionar titulares fascinantes, de gran aliento poético: «Hacienda investiga por fraude a la ilusión de Ayuso».

El debate político ha entrado en una nueva dimensión y es urgente que Francina Armengol dimita y ocupe su lugar Carlos Sobera. A los devotos de 'First Dates' no nos sorprende nada porque hemos aprendido que uno suele ser lo que parece, sobre todo si lleva un Maserati. No estás sola, querida Isabel: has de saber que, una vez pasado el momento embriagador del flechazo, todos los novios defraudan.