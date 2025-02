Karla superstar

La gente con un micrófono es muy peligrosa. A mí, en las galas de cine, me dan miedo sobre todo los cortometrajistas: hacen películas de ocho minutos pero luego, como buscando revancha, tienden a dar discursos de veinte con agradecimientos, reflexiones y avispados comentarios sobre ... el orden geopolítico mundial, con sus retos y amenazas. Ya que la musiquilla no funciona para retirarlos del escenario, habría que pensar en llamar a los fulanos de desokupa, lo que daría lugar a escenas de mucho alboroto y desconcierto, muy entretenidas y cinematográficas.

Las contradicciones son la sal de la vida, aunque generan evidentes problemas de ubicación. Lo malo de Karla Sofía es que se ha quedado a mitad de camino y ya no es bienvenida ni en la gala de los Patriots ni en la de los Goya. Con ella hemos descubierto la prometedora figura de la cuñada trans, pero le ha faltado audacia. Me hubiera gustado verla por la mañana en la reunión de los Patriots, con su mejor vestido rojo, y por la tarde en los Goya con un burkini de lentejuelas, como diciendo: aquí me tenéis, qué pasa. Qué bonito hubiera sido ver unidos en la confusión a Abascal y a Bardem, a Orban y al ministro Urtasun. ¿La aplaudimos o le tiramos tomates? ¿Es más trans o más facha? ¿Al final esta chica es de los tuyos o de los míos? El mundo está lleno de pliegues sorprendentes que desafían nuestro cerebro binario: hay latinos pobretones que se ponen camisetas de Trump y negros nazis que lucen novia en los Grammy como quien lleva el perrito de la correa. Como comprenderán, esto a los columnistas de pueblo nos genera mucho estrés: ¡Un poquito de coherencia argumental, por favor!