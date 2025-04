Carta al sentido común

Considérelo mi lista de deseos, o mi carta a los Reyes Magos, o lo que mejor le parezca. En todo caso, va a ser breve, ... y no como cuando éramos pequeños y cogíamos la revista de algún centro comercial y, tras hojearla, sentenciábamos: «todo».

Solamente voy a pedir tres cosas, una a cada Rey Mago, que, en principio deberían ser fáciles de conseguir: sentido común, buena voluntad y hechos.

Y es que, sea por el espíritu navideño, por imperativo de oportunidad o por convicción, estos últimos días hemos visto sucesos que deberían ser normales, pero que resaltan dado el ambiente turbio de crispación y muros en el que nos encontramos.

Se reúnen Sánchez y Feijóo. Esto, en una democracia no debería ser noticia, que los líderes de los principales partidos, que representan al 74% de los ciudadanos, hablen y busquen acuerdos, no debería acaparar titulares. Pero no son tiempos normales y, aunque acuerdos haya habido pocos, por no decir ninguno, el hecho de que no salgan a tarascadas ya es un avance.

El segundo suceso es la visita a Badajoz del Ministro de Transportes, el mismo que días antes echaba un jarro de agua fría sobre la necesaria conexión Plasencia-Salamanca. Y, quizá por haber sufrido en sus carnes un retraso de más de una hora en el desplazamiento, Óscar Puente asegura que «Extremadura es la prioridad» para su Ministerio. Si se le ocurre venir en tren nos promete cinco autovías, tres AVE y un aeropuerto internacional. Eso, si llega.

En todo caso, como dijo Jesús a sus discípulos, «Por sus frutos los conoceréis» (Mateo 7,16), y todos queremos que las palabras de Puente den su fruto. Nos conviene.

Además, el nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, en su discurso de toma de posesión, no solo alabó el documento por el Diálogo Social firmado por la Junta con la patronal Creex y los sindicatos CC OO y UGT, sino que ofrece mano tendida a María Guardiola, incluso tuvo palabras de reconocimiento para el otro presidente del PP, que lo fue de la Junta.

¿Pasadas estas fechas de Paz y Amor permanecerán estos buenos deseos y augurios favorables? Ojalá, pero yo tengo mis dudas. Una se ha vuelto algo escéptica por la experiencia vivida. Tenemos en puertas al menos tres citas electorales: Galicia, País Vasco y europeas, a las que se puede sumar otra en Cataluña. Un caldo de cultivo muy poco propicio para abandonar sectarismos y buscar acuerdos.

Tal vez si me otorgasen mi deseo de sentido común, otro gallo cantaría. Que nadie pide a los partidos que abandonen sus posturas ideológicas, oiga, que solo pedimos que pongan la luz larga y miren que no hay más camino que el de buscar puntos de coincidencia por el bien de todos.

Me comentaba una veterana sindicalista que, para llegar a un acuerdo en una negociación hay que empezar ésta por aquello en lo que es más fácil el consenso. Así, cuando llegasen los puntos 'calientes', ya habría habido avances que nadie querría echar por tierra porque se habría empleado mucho tiempo y muchas energías en ello.

No sé si ese será el camino, pero como ciudadana exijo a la clase política que, al menos, haga el esfuerzo y practique la bonhomía. Nos lo merecemos. Para que de verdad eso de «¡Próspero Año Nuevo!» se cumpla, necesitamos hechos. De palabras y promesas ya vamos sobrados.