La nueva 'baronesa roja'

María Guardiola espantó a los seguidores de Vox que podían estar pensando en votar al PP cuando en una entrevista el jueves en Televisión Española, ... a preguntas de la directora de HOY, Mar Domínguez, defendió de un modo que pareció convencido que existe la violencia machista, que no hay que dar un paso atrás en el aborto ni en los derechos reconocidos al colectivo LGTBI y que no se debe criminalizar la inmigración. Las reacciones en las redes sociales han ido entre tildarla de socialista a considerarla la nueva Irene Montero, dicho todo en clave de descalificación, claro está.

No es que la candidata del PP se haya convertido en una 'baronesa roja' de la noche a la mañana, pero manifestaba así la cara menos radical y más centrista de un PP que no siempre estuvo tan tirado al monte como en los últimos años ha sucedido, en ese intento de no desangrarse por el lado de Vox. Ahora, con la bolsa de votantes de Ciudadanos en busca de un nuevo cobijo, se proponen practicar aquello de que las elecciones se ganan en el centro, sin olvidar que el propio talante de Guardiola tiende más hacia la moderación que a la intransigencia de la formación de Abascal.

Otra cosa será la práctica. Porque si bien es cierto que la victoria el próximo 28-M puede acabar decidiéndose entre ese electorado acostumbrado al antiguo bipartidismo, que tuvo en Cs una alternativa a la que agarrarse en las últimas convocatorias electorales, el gobernar, en cambio, va a depender de los extremos, tanto del derecho como del izquierdo, con Vox o con Podemos, y llegado el caso las líneas rojas, o del color que sean, pueden acabar por difuminarse.

Fernández Vara hace tiempo que practica el dejar aire a su izquierda por si necesita a Podemos

Dicho de otro modo, el PP intenta remarcar su propio proyecto y dirigir su mensaje al espectro político más amplio posible, incluso hacia aquellos votantes socialistas que puedan sentirse enfadados con Pedro Sánchez, pero, llegado el momento de la verdad, hay pocas dudas de que intentarán sumar con Vox si lo necesitan para alcanzar la Junta.

Hasta la fecha, ni la propia Guardiola ni Núñez Feijóo, que ha dado permiso a la gallega a los territorios para que hagan lo que mejor les convenga, han girado la espalda a gobernar con el partido de extrema derecha. Y aunque tenga su lógica en estos momentos subrayar más el propio mensaje que enredarse en jardines, el electorado tiene derecho a saber dónde va a acabar su voto.

El PSOE de Guillermo Fernández Vara también está haciendo guiños al centro con la incorporación de políticos de Ciudadanos en sus listas, y puso en práctica hace tiempo, por convencimiento y por estrategia, el dejar hueco a su izquierda para que Unidas Podemos tenga su propio espacio, y llegado el caso disponer de más diputados en los que apoyarse en la Asamblea de Extremadura. Hoy, en cambio, no está tan claro ni parece que esa sería la primera opción del actual presidente de la Junta si llega a verse en tal tesitura, pues también cabe la posibilidad de gobernar en minoría como ya hiciera entre 2015 y 2019, con apoyos puntuales una vez garantizada la investidura.

Si es cierto que tanto Vox como Podemos están perdiendo fuerza entre los votantes extremeños en esta recta final de legislatura, hasta el punto de que peligra su representación, no parece descabellado, pues, que los dos principales partidos pongan su mayor interés en ganarse al electorado de centro que puede proporcionarles la victoria; y que esa táctica tenga al mismo tiempo el efecto de insuflar aire a los extremos para que el votante más radical se decante por las fuerzas minoritarias que, al fin y al cabo, pueden servirles de muletas necesarias cuando se conozca el resultado la noche electoral. Eso sí, a veces se corre el riesgo de enfadar incluso a algunos seguidores del propio partido, como le ha sucedido a la nueva 'baronesa roja'.