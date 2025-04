Mazón se vuelve a escabullir

Comenta Compartir

Hacía cuatro meses que Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón no se dejaban ver juntos en un acto público. Y eso lo dice casi todo. ... El líder del PP ha evitado a su barón valenciano, incluso cuando este presentó los Presupuestos pactados con Vox tras la dana, hasta que el reencuentro ha sido poco menos que inevitable. Medio año después de la catástrofe, aprovecharon el congreso del Partido Popular Europeo en Valencia para comparecer, en una cita que parecía deliberadamente limitada para minimizar daños colaterales. Lo hicieron en la jornada de clausura de un evento que había arrancado sin su presencia un día antes. Y solo durante dos horas. El suspiro que duró la asistencia del líder de la Generalitat antes de alegar un viaje empresarial a Nueva York para escabullirse de nuevo en mitad de otra tormenta. «Lo que me parece es que me tengo que ir de viaje», respondió corriendo sobre qué le parecía que Ursula von der Leyen se tenga que entrevistar con las víctimas en Bruselas en vez de estos días en su tierra. Una vergonzosa reacción de un Mazón que sigue sin aclarar las casi dos horas que estuvo en paradero desconocido en las inundaciones. Y un problema serio para Feijóo.

