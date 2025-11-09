HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Propósito de enmienda

Una melancólica existencia

Marcelo Sánchez-oro Sánchez Hoy

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

El otoño es la época de la melancolía. Cierta tristeza flota en el ambiente. Pero no hay tregua para la introspección. La sociedad hiperconsumista en ... la que estamos instalados no nos permite un tiempo de sosiego. La aceleración constante impide el ensimismamiento. La sucesión de eventos comerciales tiene ahora la pátina navideña desde octubre hasta enero. ¿Qué sentido tiene esto? La publicidad promueve la idea de que el consumo permanente y sostenido hará de nosotros personas más felices. Pero lo que ocurre realmente es que este desmedido afán por consumir no se traduce en una satisfacción duradera. Más bien puede transformarse en una melancólica existencia o, directamente, en decepción, en palabras de Lipovetsky. Las personas, y muchos grupos sociales, paradójicamente, lo que consiguen con esta desmesura es un desgaste afectivo y sensorial; un estado personal de vacío existencial.

