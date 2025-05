Si yo os dijera que Lucía y Joaquín Galán son un dúo musical que lleva en la palestra más de 40 años, pocos, muy pocos ... sabrían que me refiero a Pimpinela. Si os digo que son hermanos, menos aún, todos piensan que son pareja.

Pues eso me pasa con el PP y Vox, a veces pienso que son pareja pero son hermanos. Esos hermanos que discuten a veces por cosas de niños, y gracias a eso, a los niños, Vox y PP se han cargado 5 gobiernos autonómicos. Por si hay algún despistado, que no lo creo, cuando digo niños me refiero a los 300 y pico de jóvenes inmigrantes que han de ser repartidos por las distintas CC AA ya que Canarias no soporta a todo el contingente.

Algunos consejeros de Vox, desobedeciendo al macho patrio, han decidido quedarse con los 80.000 eurillos de sueldo, con la paguita y pasarse a lo que antes llamaban la derechita cobarde. Pues sí, indudablemente, hay que agradecerles a todos esos niños, a los de la Eurocopa y a estos otros que estoy mentando, que han librado al panorama político de muchos comentarios racistas y de bastantes indeseables y, los primeros, junto con el otro niño, Alcaraz, nos han hecho felices, han arreglado la semana.

Resulta que todos estaban buscando fórmulas mágicas para frenar a la ultraderecha y solo hacían falta los niños y, como decía después de la movilización francesa en contra de Le Pen, el ministro de Derechos Sociales Bustinduy, a los ultras «no se les frena con indignación moral ni poniéndose a la defensiva» sino con políticas sociales.

Luego dicen que en verano nunca pasa nada, pues llevamos un par de ellos moviditos y eso que aquí, donde nunca pasa nada, la empresa de la mina, con la nocturnidad y la alevosía que ofrece el estío, va cada día poniendo un panel de encofrar en un proyecto que, para la desgracia de unos y de otros, se va materializando a la chita callando.

Pero esto es harina de otro costal, el caso es que el editorial de un periódico casposo y rancio vino a decir la semana pasada que, entre 6.000 menas. que no tenían que haber llegado a Canarias, alguno tenía que destacar por sus habilidades futbolísticas, en clara alusión a uno de los niños, esta vez, uno de los héroes de la Eurocopa. Pues eso, 347 niños han roto el vergonzoso acuerdo que unía a los Pimpinela, ese acuerdo que les ha pasado factura y que no ha permitido gobernar al principal partido de la oposición, niños a los que tenemos que agradecer que la Democracia hoy sea un poco más aseada.

Por otro lado, el del Atlántico, Donald Trump se ha librado por sus pelos de haber muerto en un fallido atentado. Cualquier tipo de violencia debe ser condenada pues es un ataque directo a nuestros principios democráticos aunque no sea santo de mi devoción, y ahora que lo pienso, no soy devoto de ningún santo, pero a estos niños les hacía una novena.