¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?
Los jueves al sur

Manda huevos

Mané Montes

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Que cuando en Trumplandia estornudan aquí nos constipamos, eso no es nada nuevo.

Hace meses que vi un reportaje en televisión, creo que se titulaba ' ... Breakfast in America' como aquel mítico álbum de Supertamp. La cosa iba que desde que el producto estrella de los desayunos americanos (con la venia del café) es decir los huevos, habían subido de precio, los pobres yankis no sabían si volver a los insulsos cereales o entregarse a la zurrapa y la cachuela. El caso es que unos meses después, la gripe aviar se cuela en nuestras vidas y convierte una de las cenas más humildes y sanas que existen en un auténtico lujo digno de las mil y una noches. Ese sonido del tenedor contra el plato batiendo un par de huevos que se convertirán, tras su paso por la sartén, en una tortilla francesa dejará pronto de ser la banda sonora de miles de barrios para dar paso a algún novedoso plato que bien pudiera ser la sopa de lágrimas.

