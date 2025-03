Bienvenidos al Norte

Comenta Compartir

He tenido un verano bastante convulso. Primero encontré un oasis laboral pero pronto me di cuenta de que tan solo era un espejismo; entré en ... lo que creía el cielo y he tenido que luchar para salir del infierno. De repente te das cuenta de que hay empresas que aún no saben que la esclavitud se abolió en España en 1886 pero esto os lo contaré otro día, cuando tenga menos bilis.

El caso es que antes de ese lío, nos fuimos de vacaciones quince días a una remota aldea asturiana, con más vacas que vecinos, sin mesetarios ni sevillanos porque anidaban en las intransitables e imposibles playas a las que, al no tener aparcamiento, debías renunciar. Optas por la estrategia de hacer rutas de senderismo por el interior y te encuentras a la hermandad rociera de Sanlúcar de Barrameda, con sus carros, bueyes, faralaes y kilos de gomina brillando a pesar de lo nublado. Cierto es que pensamos en el norte como refugio climático, pero 25 grados en Infiesto, con una humedad del 80%, es peor que 35 en Cáceres en la Era de los Mártires al sol de una tarde de verano. Este año se han batido récords absolutos en lo que a visitantes se refiere y ha comenzado a notarse el rechazo de esta política insostenible de turismo al precio que sea, ese rechazo se manifiesta en palabros de nuevo cuño como la turismofobia y la gentrificación que no es más que el abandono sistemático de las viviendas de la zona centro de una ciudad ante la proliferación de los pisos turísticos y el aumento del alquiler, por esta misma causa, lo cual, termina en culpar al turista de esos males y desarrollar la inquina ante el forastero. Ir a una playa y tener que volverte porque no tienes donde dejar el vehículo, encontrar los aparcamientos atestados de autocaravanas y vehículos, intentar estacionar en patatales en los que solo te cobran 8 euros si consigues un sitio y que tu coche llegue íntegro a la plaza de aparcamiento, un día y otro, pero al siguiente no porque parece que va a llover y pones en práctica el plan B: comerte una fabada en el sitio que te han recomendado las guías y tus cuñados, que son los que más saben de estas cosas, pero cuando te vas acercando al sitio, después de un buen rato de carretera a 40 kilómetros por hora primero por el tractor, después por el hombre de la bici y por último por el del 2 caballos que no sabes si es prudente, va borracho o las dos cosas, pues eso, cuando casi has llegado al restaurante y ves en la puerta un autobús, dentro un brillo familiar y descubres que, aunque vayas a comer a las 13 horas porque no tienes reserva, se te han adelantado los de la Hermandad Rociera de Sanlúcar, buscas desesperadamente el Mercadona donde sí hay aparcamiento y compras para hacerte un bocata. Aunque sea de piña.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión