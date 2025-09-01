HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de septiembre, en Extremadura?

La noche en la que Trujillo se proyectó en el firmamento

En 1992, miles de personas se congregaron, se estrujaron, se abrazaron en la plaza mayor de la ciudad ante la perpleja mirada de la estatua de Pizarro

Luis Ángel Ruiz De Gopegui Santoyo

Periodista

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:38

Hubo un tiempo en que algunos pensaron que reforzar la identidad y el orgullo extremeño era cuestión de principios, de necesidad y de justicia histórica, ... tras la desidia del poder central y el olvido cultural, antropológico, lleno de prejuicios y estereotipos más que falsos, pero dominadores en el resto de la península ibérica. «Tierra seca y parda, pobreza, atraso, conquistadores…». Había que destruir –o modificar– la creencia manifestada por el clérigo Francisco Gregorio de Salas, que se repetía y repetía como una maldición y erosionaba la imagen y confianza del extremeño, en aquella décima que empezaba: «Espíritu desunido anima a los extremeños…». Y fue tanta su repercusión que algunos creyeron que ese derrotismo ancestral seguía imperando, señoreando, esta tierra del suroeste español que acabada de estrenar su Autonomía.

