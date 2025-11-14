HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Un hombre cabal

Guillermo consiguió crear un estilo propio basado, principalmente, en la amistad y las buenas relaciones, y no en el ajuste de cuentas permanente

Juan Serna Martín

Director de la Revista 'Cuadernos extremeños'

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Pude regresar de mi exilio en Castilla-La Mancha gracias a Vara, quien, sin hacer ruido, me abrió las puertas del retorno a Extremadura tras ... un tiempo en el que huían de mí los de derechas, algunos de izquierdas e incluso aquellos ecologistas que buscaban el apoyo de Ibarra. Su mensaje, de pocas palabras, fue algo así como «Déjame hacer a mí y olvídate un poco de todo lo que te han hecho pasar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  3. 3 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  4. 4

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  5. 5 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  6. 6

    La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades
  7. 7 El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
  8. 8 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un hombre cabal

Un hombre cabal