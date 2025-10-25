HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre de 54 años muere atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
Rosalía, durante la presentación de su disco en Madrid. EFE

Rosalía y las narices

Vi gente ansiosa, frustrada porque la posición ideal para vivir el momento siempre era la que no habían conseguido ellos

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Ese lunes no tenía ni idea de los planes de Rosalía de hacer historia. Seguramente por eso fue que decidí, justo a la hora en ... que ella iba a desplegar talento y multitudes por la plaza de Callao, que lo mejor, lo más rápido, para llegar al lugar donde había quedado para cenar, era ir hasta Callao y cruzar la plaza en dirección a Sol. No necesitan ustedes conocer Madrid para intuir lo que me ocurrió. Allí estaban miles de motomamis y motopapis tratando de arañar una visual de la diva, o una foto borrosa, o, si no se puede otra cosa, escuchar entre gritos algunos acordes de ese disco que anunciaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  2. 2 Un hombre de 54 años muere atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
  3. 3 Estas son las tres nuevas tiendas que abren en El Faro
  4. 4 Aviso en La Siberia por dos hombres «bien vestidos» que se hacen pasar por funcionarios
  5. 5

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  6. 6

    Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»
  7. 7 Cinco afectados en un choque por alcance en la EX-104, cerca de Cabeza del Buey
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9

    Gragera justifica la compra de otro coche porque usaba uno con más de 12 años
  10. 10

    Las nuevas viviendas protegidas de Mérida tendrán 80 metros cuadrados útiles y costarán 145.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Rosalía y las narices

Rosalía y las narices