Comenta Compartir

Con las primeras lluvias del otoño, en noviembre el campo verdea y se pueden ver grandes extensiones extremeñas de aradas, listas paras la siembra. Este ... mes se conoce, en la Iglesia, como 'el mes los difuntos', un 'tiempo fuerte' a favor de las 'ánimas' benditas del purgatorio. ¿Un beso a la foto, una lágrima, una flor? Son muestras de un corazón sensible; pero lo que ayuda a los que partieron a la otra vida, son las misas, limosnas, sacrificios y oraciones que hacemos por ellos. En espera de la resurrección gloriosa, el cuerpo yace corrompido, y, de muchos, sólo sus huesos. En 2024, se vio en cines la película 'Purgatorio', un documental galardonado con los Goya 2025. Recoge crónicas de la mística polaca Fulla Horak, que tuvo visiones del Más Allá y visitas de santos, además de testimonios de Santa Faustina Kowalska y de personas que vivieron con San Pío de Pietrelcina, dos grandes místicos del siglo XX. El Purgatorio es dogma de Fe. Se trata de un estado de purificación del alma. Podemos disminuir las penas futuras e incluso evitarlas, con las obras virtuosas de misericordia, las misas y adoración frecuentes al Santísimo y uniendo nuestros sufrimientos a la Cruz de Cristo por la Virgen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión