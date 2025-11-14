HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

El purgatorio

Josefa Romo Cáceres

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Con las primeras lluvias del otoño, en noviembre el campo verdea y se pueden ver grandes extensiones extremeñas de aradas, listas paras la siembra. Este ... mes se conoce, en la Iglesia, como 'el mes los difuntos', un 'tiempo fuerte' a favor de las 'ánimas' benditas del purgatorio. ¿Un beso a la foto, una lágrima, una flor? Son muestras de un corazón sensible; pero lo que ayuda a los que partieron a la otra vida, son las misas, limosnas, sacrificios y oraciones que hacemos por ellos. En espera de la resurrección gloriosa, el cuerpo yace corrompido, y, de muchos, sólo sus huesos. En 2024, se vio en cines la película 'Purgatorio', un documental galardonado con los Goya 2025. Recoge crónicas de la mística polaca Fulla Horak, que tuvo visiones del Más Allá y visitas de santos, además de testimonios de Santa Faustina Kowalska y de personas que vivieron con San Pío de Pietrelcina, dos grandes místicos del siglo XX. El Purgatorio es dogma de Fe. Se trata de un estado de purificación del alma. Podemos disminuir las penas futuras e incluso evitarlas, con las obras virtuosas de misericordia, las misas y adoración frecuentes al Santísimo y uniendo nuestros sufrimientos a la Cruz de Cristo por la Virgen.

