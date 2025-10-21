La paz de Trump

Comenta Compartir

El mundo ha arrojado la toalla. Los abusos de poder del presidente de Estados Unidos han quedado prácticamente sin respuesta. Aquel que impone aranceles al ... mundo entero, que bombardea a Irán, amenaza con invadir Venezuela o apropiarse de Groenlandia y del canal de Panamá, actúa sin límites. Lo último: conceder un crédito a Argentina, condicionado a que Miley gane las elecciones. China, principal rival en la carrera por la hegemonía global, permanece al margen de la defensa del derecho internacional. Por su parte, los regímenes autoritarios no participan en estas diatribas. Europa, el viejo continente, ha renunciado a defender los intereses de sus propios países. Ha perdido su brújula moral y su capacidad de reacción, ni siquiera frente a ataques directos como los aranceles impuestos ha sido capaz de plantar cara a este rufián sin escrúpulos: un individuo egocéntrico, con un desprecio absoluto por la democracia. Alguien que se atribuye ser merecedor del Premio Nobel de la Paz, pese a su cuestionable historial. Lo que se ha firmado estos días, es una pantomima de acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Estados Unidos, con el respaldo incondicional del mundo entero, sin que estuviera presente el verdadero afectado: el pueblo palestino, masacrado bajo la supervisión de Trump. Es como si los nazis hubiesen ganado la guerra y hubieran diseñado por sí mismos un plan de paz. Nada de esto garantiza a los palestinos la recuperación de su territorio ni su libertad. Seguirán bajo la vigilancia de Israel, sin que ni Estados Unidos ni Israel reconozcan su derecho a un Estado propio. Tampoco existe un plan para reconstruir la devastación provocada por el gobierno israelí, respaldado moral y militarmente por su gran valedor: Trump. Una vez más, la paz parece una ilusión, y los verdaderos afectados quedan al margen de quienes la dictan.

Cartas al director