Juntos, pero no revueltos. Los últimos acontecimientos han forzado a algunos de los gobiernos de los países BRICS+ a actuar con más cautela. Los componentes ... fundadores de este grupo de países en 20210 son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Posteriormente en enero de 2024 se ampliaron a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Estaba previsto también la adhesión de Argentina, pero el gobierno del presidente Milei retiró la candidatura y Arabia Saudí no concluyó el trámite. Ahora, en Kazán, en la Rusia de Putin que rompe un tanto su aislamiento internacional, se ha abierto la puerta a 13 miembros.

Los países fundadores que disponen de derecho de veto como se critica que lo tenga el Consejo de Seguridad de la ONU actúan con más cautela porque sus objetivos iniciales de relanzar su peso políticos, económico y social en un mundo con un orden mundial dominado por Estados Unidos y Occidente se ven ahora comprometidos por el enfrentamiento directo entre Rusia y Occidente por la invasión de Ucrania y por la guerra en Oriente Próximo.

Se podría explicar que gobiernos como los de la India, Brasil, Sudáfrica, además de Egipto, Emiratos y el frustrado miembro Arabia Saudí se han colocado de perfil y esperan el desenlace de los acontecimientos para mostrar sus preferencias e ir a socorrer al vencedor. Para hacerse una idea, los BRICS representan el 36% del PIB y el 45% de la población mundial. Una de sus mayores ambiciones, impulsada por China, es acabar con el dólar como moneda de transacción en el comercio internacional y dotar al yuan chino de mayor capacidad.

Si bien, algún gobierno como el del turco Erdogan juega a dos bandas ahora para revalorizar sus intereses en la OTAN, otros países fundadores como la India pretende no diluir su influencia y que los BRICS no se conviertan en un gallinero con entrada incontrolada de miembros que después debiliten más que ayuden a la organización. Y el ejemplo más claro es la Unión Europea. Las intenciones del brasileño Lula son claras a la hora de ser el representante latinoamericano de referencia y ha llegado a vetar el ingreso de la Venezuela chavista como miembro asociado. Lo que nació para hacer frente al G-7, los países más desarrollados de Occidente, ahora controla y regula su crecimiento para evitar efectos no deseados en sus intereses con países clave como los Estados Unidos. Toda prevención es poca ante la incertidumbre del ganador de las elecciones a la Casa Blanca. En el panorama internacional resuena la opinión del CEP de JPMorgan: la Tercera Guerra Mundial ha comenzado.