Comenta Compartir

Hay columnistas que aseguran no leer los comentarios a sus artículos periodísticos. Argumentan que, si los leen, acabarán escribiendo inconscientemente para contentar a sus críticos. ... El novelista y periodista Pedro Simón apunta en Zenda que detesta los comentarios de los lectores en los periódicos y que acabaría con ellos radicalmente. Andrés Trapiello también ha opinado en alguna entrevista que igual no es bueno leer esos comentarios porque pueden condicionar demasiado. Trapiello señalaba recientemente un problema de las redes sociales que, creo, también puede darse en los periódicos: «La gente no piensa lo que dice, sino lo que le van a contestar». El final del periodismo sería escribir para contentar al lector y que no conteste mal.

Los comentarios son importantes para estrechar la relación entre periódico y lector. Al principio, había barra libre y la sección de comentarios se convirtió en un terrible territorio trol. Después, se tomaron medidas: fuera apodos, comentar solo si estás suscrito. De lo que no se libran los articulistas es de los comentaristas que no distinguen la ironía ni la metáfora, que no yuxtaponen, extrapolan, analizan ni sintetizan o, mucho peor, ni tan siquiera leen el artículo, les basta el titular y un par de frases. La NRK, televisión pública noruega, antes de permitir que los lectores de sus informaciones hagan comentarios en su edición digital, les exige que contesten a tres preguntas sobre el texto. Si las aciertan, pueden comentar. No se trata de un examen: «Señale un oxímoron», sino de comprobar que han leído el texto. Atención, preguntas: ¿Qué opina Trapiello? ¿Qué es la NRK? ¿El final del columnismo será.? Ya pueden comentar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión