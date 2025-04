Comenta Compartir

Segundo de Bachillerato y Selectividad: angustia y estrés. El viernes hubo manifestaciones y huelga: los estudiantes quieren saber cómo será la nueva Selectividad. Servidor hizo ... la primera de la historia. Entonces sí que desconocíamos el modelo de examen, pero fue en junio de 1975, Franco no había muerto aún y no protestaban ni Perry (el abogado Perry Mason) ni el Tato (el torero). Después, he preparado durante 40 años para una Selectividad cambiante según los Gobiernos y las autonomías (en Galicia, la sintaxis se respondía redactando; en Extremadura, en arbolitos). Ahora, se quiere unificar.

Los profes teníamos nuestros trucos para ese examen. Yo hacía que mis alumnos se aprendieran una introducción que lo mismo servía para Galdós que para Lope de Vega. Un compañero de Historia relacionaba cada tema con una anécdota. Lo peor, decía, era el siglo XIX español, un despropósito que se atragantaba y mi compañero combatía con curiosidades: los cojones del caballo de Espartero, la canción «María Cristina me quiere gobernar», la palabra guiri, inventada por los carlistas para referirse a los liberales. «Oye, ¿qué tema es ese?»… «El de los cojones»… «Vale». Las doce comunidades del PP van a introducir en el temario el terrorismo de ETA o el 11-M, que son fáciles de explicar. Más complicado sería «el 'procés' catalán del 17», un lío para los alumnos con votaciones ilegales, pronunciamientos interruptus, Gobiernos destituidos, gobernantes en el 'exilio' o la cárcel… Pero mi compañero ya tiene nemotecnia: un caqui, que estamos en temporada. El más famoso es el Pérsimon, pero en las fruterías del barrio lo llaman caqui Puigdemont. «¿Qué tema es ese?»… «El del caqui»… «Vale, guay».

