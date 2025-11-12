Noviembre y la Navidad

Comenta Compartir

Cuánto dura la Navidad. ¿Dónde empieza? Quizá empiece en los primeros turrones del supermercado, en noviembre o antes; o en los adornos que cuelgan en ... algunas calles, encendidos o no, todavía, en las noches. Estas noches que empiezan a ser frías. En provincias el ambiente prenavideño no es gran cosa; pero se nota. Se nota y brilla, aunque algo tenue, por las noches, con los colores rojos, azules, verdes, blancos de las bombillas que dibujan arabescos luminosos en la soledad fría de cualquier medianoche de noviembre o de diciembre. Hace muchos años ya, la Nochebuena era el 24 de diciembre. Quizá ahora también lo sea ese mismo día. Pero no lo parece. Da la impresión de que la Nochebuena llega mucho antes. Y la Navidad. Y que se alarga mucho; más allá de los meses de invierno. Así que cuando verdaderamente es Nochebuena, parece una Nochebuena algo desgastada por el tiempo que lleva anunciándose. Pero así está bien. Más que nada porque ese es el sentido que le venimos dando desde hace mucho tiempo. El de una pura fiesta. Hace tantos años, y sobre todo en mi pueblo, las Huertas, la Navidad parecía algo triste; un poco más acorde quizá con la esencia del ámbito de un triste y desabrigado portal de Belén. Con el tiempo ese ambiente oscuro se fue haciendo más alegre y festivo. Como corresponde al feliz acontecimiento que representa. Pero ahora es noviembre. Apenas han pasado Los Santos y podemos imaginar a Don Juan Tenorio enfebrecido ante las estatuas de Doña Inés o de Don Gonzalo, en el cementerio de Sevilla. Podemos imaginar eso al igual que el olor del otoño en los árboles deshojados. Y la tristeza de las noches sin luna en las afueras del pueblo. Pero al mismo tiempo la Navidad va tomando forma tan temprano, y se ve algún Papá Noel escalando fachadas hacia ventanas que lucen alegres guirnaldas de encendidas bombillas de colores.



Cartas al director