Hipopótamos que pegan a las mujeres

Los hipopótamos son los animales más peligrosos del mundo, causan más muertes que los cocodrilos y atacan sin motivo, no para comer ni por el ... territorio, sino porque les da la gana», cuenta la protagonista en el primer capítulo de la miniserie 'Angela Black' (HBO). Dice que lo ha escuchado en un documental de naturaleza, y ella, como millones de mujeres en la vida real, sabe lo que significa, porque convive con un animal parecido al hipopótamo, un marido que la maltrata, le rompe dientes, costillas... la denigra sin motivo alguno. Es un denominador común entre las mujeres que han sufrido maltrato, lo narraba también ayer una extremeña de 41 años maltratada durante doce a la que ha entrevistado mi compañera Cristina Núñez. Porque a algunos hombres cualquier excusa les sirve para agredir a una mujer, No todos los casos son iguales, pero la mayoría maltratadores siguen un patrón. Tras convencer a sus mujeres de lo mucho que las quieren –según dicen pero no demuestran–, empieza la violencia verbal, más sutil. Insultos, gritos, reproches, desprecios... que van siendo cada vez más agresivos. Llegan los golpes, vejaciones... y mucho dolor. Imagino que a los cobardes que maltratan a las mujeres les hace sentir poderosos el hecho de tener el control, de creer que pueden hacer lo que les viene en gana y para ello las aíslan, porque si se sienten solas es más fácil que callen y se resignen. Cuando la situación se hace insostenible y ven que la mujer con la que pagan sus frustraciones va a abandonarles, muchos amenazan con suicidarse para que les den otra oportunidad o con arrebatarle a sus hijos. Lo paradójico es que ellos se sienten impunes y ellas se sienten culpables y maquillan sus moratones para ocultar el calvario por el que están pasando. Nadie lo entiende, pero pasa en millones de hogares. Son manipuladores que anulan a sus víctimas y las hacen sentirse inseguras, y ellas, que no entienden por qué el hombre al que aman o han amado las golpea, humilla y controla, tratan de convencerse de que en el fondo él las quiere y se culpan porque sus verdugos les hacen creer que se merecen lo que les pasa. Ellas se saben vulnerables y se avergüenzan, por eso les cuesta tanto denunciar, y muchas aguantan hasta que se convencen de que la situación que viven no va a cambiar y para proteger a sus hijos, para evitar que ellos corran riesgos si siguen viviendo con sus agresores.

Deben convencerse de que no están solas y de que hay una salida, y el primer paso, que tan claro lo vemos desde fuera pero que es tan difícil de dar para ellas, es escapar del aislamiento al que sus maltratadores las someten para controlarlas mejor y apoyarse en sus familiares, amigos o instituciones como la casa de la mujer, que las ayudarán. Cuando una se ve arropada por los suyos, se arma de valor para denunciar y alejarse del sufrimiento, miedo, terror y confusión en el que transcurre su vida. Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y quiero recordar a las 38 que han sido asesinadas por sus parejas o ex en lo que va de año, mujeres de todas las edades y clases sociales, todas igual de vulnerables, historias diferentes pero parecidas a la vez. Desgraciadamente todas convivieron con hipopótamos que las mataron porque sí, porque les dio la gana.

