Alcazaba e incoherencias

Recientemente nos mostraba el diario HOY un nuevo derrumbe en la Alcazaba. Estoy cansado de tanta dejadez e ineficacia por lo que prefiero transcribir la ... carta que el todavía concejal de Badajoz, Rubén Galea, escribió en diciembre de 2008 en la Asociación Cívica: «Viendo el lamentable estado en que se encuentra el principal monumento de Badajoz, cuyas murallas se desmoronan día tras día sin que ninguna Administración lo impida, debemos preguntarnos por qué los poderes públicos no cumplen la ley. ¿Ignora la comunidad autónoma su declaración como Bien de Interés Cultural desde 1931? ¿Considera el Ayuntamiento que la Alcazaba no está situada en Badajoz? En cualquier caso, la dejación de funciones es evidente. Mientras tanto los dos años y ocho meses (ahora son 19 años) transcurridos desde la firma el 17 de mayo de 2006 del convenio para su rehabilitación junto con el Ministerio de Vivienda son el más claro síntoma de que fue un toreo más a los badajocenses, que llegará un día en que tengamos que decir basta al desinterés, abandono y maltrato del Patrimonio pacense. Firmado Rubén Galea Gil».

Pues eso, que el todavía concejal antes hablaba en la 'barra de los bares' y ahora es el responsable del tema, y que algún día tendremos que decir basta, o poner una placa conmemorativa que indique «La muralla de Badajoz se derrumbó siendo todavía alcalde de Badajoz Ignacio Gragera y concejal del ramo Rubén Galea Gil, el de la carta».

Cartas al director