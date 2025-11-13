HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?

Alcazaba e incoherencias

Francisco Sierra Díaz

Badajoz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Recientemente nos mostraba el diario HOY un nuevo derrumbe en la Alcazaba. Estoy cansado de tanta dejadez e ineficacia por lo que prefiero transcribir la ... carta que el todavía concejal de Badajoz, Rubén Galea, escribió en diciembre de 2008 en la Asociación Cívica: «Viendo el lamentable estado en que se encuentra el principal monumento de Badajoz, cuyas murallas se desmoronan día tras día sin que ninguna Administración lo impida, debemos preguntarnos por qué los poderes públicos no cumplen la ley. ¿Ignora la comunidad autónoma su declaración como Bien de Interés Cultural desde 1931? ¿Considera el Ayuntamiento que la Alcazaba no está situada en Badajoz? En cualquier caso, la dejación de funciones es evidente. Mientras tanto los dos años y ocho meses (ahora son 19 años) transcurridos desde la firma el 17 de mayo de 2006 del convenio para su rehabilitación junto con el Ministerio de Vivienda son el más claro síntoma de que fue un toreo más a los badajocenses, que llegará un día en que tengamos que decir basta al desinterés, abandono y maltrato del Patrimonio pacense. Firmado Rubén Galea Gil».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  3. 3 Previsión de la Aemet: las lluvias intensas y persistentes elevan la alerta en Extremadura a «peligro importante»
  4. 4 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  5. 5 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  6. 6 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  7. 7

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  8. 8

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  9. 9

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  10. 10 Herido un joven con traumatismos tras una accidente deportivo en Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alcazaba e incoherencias