¿A quién vas a reventar tu?

Comenta Compartir

Pablo Iglesias acaba de ofrecerse al PSOE «para reventar a la derecha española y a sus activos políticos». Obvio porque sin duda alguna ellos solos, ... Unidas Podemos, no pueden y están en tendencia a la baja. Pero ruego al que me lea hoy, que vea el 'propósito democrático' de este Sr, de ideología comunista. El adversario político, ahora pasa a ser un enemigo al que hay que reventar. No habla Pablo Iglesias de exponer argumentos, de debatir, de proponer soluciones en la sociedad en materias de vivienda y sanidad. Habla, de reventar a la derecha. Lo intentará pero no es fácil, pues los ciudadanos no vamos a ser tan imbéciles como para permitirlo. Pues somos mas los que queremos una izquierda y una derecha que diriman sus diferencias democráticamente.. Pablo Iglesias, llegó a la política diciendo que no se movería de Vallecas, que no viviría en la Moncloa de ganar las elecciones, que todo el que tenía un chalet de cien millones era casta , largaba pestes de la enseñanza privada. Pablo Iglesias, después de su chalet, de su traslado de Vallecas del que no se iba a mover, porque era bueno escuchar al panadero, al lechero, al obrero de turno y, tras la utilización de la enseñanza privada para sus tres hijos, es mejor que se ahorre sus mítines. Lo que pasa que debe de ser duro estar en la picota en su día y de pronto pasar a que ni se acuerden de ti. No, Pablo?.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director