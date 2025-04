Del 'No controles' de Olé Olé al reguetón

Comenta Compartir

Han pasado ya dos semanas del cambio al horario de invierno y somos muchos los que seguimos sin acostumbrarnos. Sabina preguntaba quién le había robado ... el mes de abril y a mí tampoco me hace gracia que este horario de invierno ladrón nos robe una hora de tarde cada día. Al pensar en dar marcha atrás en el tiempo como hemos hecho con las manecillas del reloj, mi imaginación me lleva no solo una hora antes, sino a la época en la que las hombreras y las mangas abullonadas eran tendencia en la moda como en la actualidad: los años 80. Bailábamos entonces al ritmo de «No controles, mi forma de vestir, porque es total, y a todo el mundo gusto. No controles mi forma de pensar porque es total y todos les encanta. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos...», la canción de Olé Olé que reivindicaba el empoderamiento femenino. Al viajar en el tiempo me doy cuenta de que tampoco hemos avanzado tanto en las últimas décadas porque continúa la lucha de las mujeres para conseguir la igualdad. Muchos sociólogos alertan de que hay incluso más machismo entre los jóvenes de ahora que entre los de hace 40 años. Pensábamos que con la incorporación de la mujer al mercado laboral iba a desaparecer, pero lamentablemente no ha sido así. Los avances que consiguieron con mucho esfuerzo las mujeres en el siglo XX se han ralentizado en la actualidad, incluso en determinados ámbitos han experimentado un incomprensible retroceso. El machismo sigue presente hasta en las canciones, porque en la época en la que Vicky Larraz se desgañitaba cantando 'No controles' no imagino yo a las mujeres de mi generación, que no estaban dispuestas a dar un paso atrás en lo conseguido por sus madres, tarareando canciones «reguetoneras» como están haciendo algunas chicas en los últimos años, que repiten las letras misóginas que se han convertido en la fórmula del éxito de algunos cantantes. Y para muestra, un botón, el de Maluma: «Estoy enamorado de cuatro babys, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero...». O las 'perlas' de J. Balvin con la canción 'Perra': «Toy en celo, toy en calor. / Yo me abro en cuatro pata, métanme un ventilador. / Pa cuando te arrebate la leche salga en colore. / Me pusieron un bozal porque estoy muy animal. / Tengo la rabia canina, calentura vaginal». Da repelús oír cómo cosifica a las mujeres y más aún escuchar a algunos jóvenes cantar semejante bodrio. Si hasta tuvo que disculparse el colombiano por el videoclip de la canción, en el que se ve a mujeres disfrazadas de perro, caminando a cuatro patas y a las que él, macho Alfa de tres al cuarto, sujetaba con cadenas y arneses mientras bailaban sensualmente. Denigrante, aparte de muy mal gusto.

Dan mal ejemplo, como Daddy Yankee, que pregonaba con su famosísima 'Gasolina': «Esto va pa las gatas de todos colores. / Pa las mayores, pa las menores. / Pa las que son más zorras que los cazadores. / Pa las mujeres que no apagan sus motores», o aquella otra canción «A ella le gusta que le den duro y se la coman. / Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? / chocha, culo y teta». Y lo peor es que el puertorriqueño actuará esta noche en su gira de despedida en un abarrotado Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo con todas las entradas vendidas. Menos mal que al menos este reguetonero se retira de la música.

