HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 14 de agosto, en Extremadura?
Editorial

Contrato migratorio

El menor extranjero acogido hoy e integrado de forma solidaria y efectiva está llamado a ser trabajador en nuestra sociedad del futuro

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:32

Las dos últimas semanas han definido los perfiles poliédricos de la inmigración y del proceso de adaptación a la misma de sociedades del bienestar y ... avanzadas en derechos como la nuestra. En un puñado de días, las estadísticas han vuelto a plasmar la doble cara del fenómeno: el drama de los más de 600 extranjeros que han llegado en la última oleada a las costas españolas jugándose la vida por la esperanza de una mejor y el éxito –colectivo– que representa que tres de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social provengan de otros países. En estas mismas jornadas, la política se ha recreado en las discrepancias en torno a una problemática real e inaplazable en su solución –la atención y distribución del millar de menores en Canarias bajo solicitud de asilo, con el reparto de varios miles más, sin esa condición, pendiente desde hace más de un año– y alrededor de una polémica inflamada interesadamente, la de las celebraciones de ritos musulmanes en Jumilla. Este somero cuadro evidencia hasta qué punto, y felizmente por lo que supone en términos de apertura, solidaridad y también pujanza económica, España se ha asentado como tierra de acogida para quienes se van de las suyas hostigados por las penurias, las guerras o la falta de expectativas. Que la cifra de afiliados extranjeros haya crecido con 200.000 ocupados más en los últimos doce meses certifica las potencialidades de la integración. Para los que se quedan entre nosotros y para la diversidad de un país que precisa, por añadidura, mano de obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UME se moviliza a la Campiña Sur por un incendio «descontrolado» que obliga a confinar Villagarcía de la Torre
  2. 2 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  3. 3 Suben a seis las carreteras cortadas por los incendios en Extremadura
  4. 4 La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito
  5. 5 Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres
  6. 6 Una reactivación del incendio paraliza la reapertura del tramo de la A-66 afectado por el fuego
  7. 7 Herido un vecino de Casar de Cáceres por una cornada con dos trayectorias en los festejos de Torrejoncillo
  8. 8 Detenida una vecina de Azuaga con 50 gramos de cocaína y heroína
  9. 9 Plasencia cierra su carretera al Puerto para facilitar el acceso de la UME al incendio de Jarilla
  10. 10 Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Contrato migratorio

Contrato migratorio