Zonas verdes sin hormigón

La construcción del aparcamiento del parque del Príncipe se vendió en 2006 como una obra necesaria para descongestionar el centro de Cáceres de vehículos que ... pasaban horas dando vueltas en busca de un sitio donde estacionar. El aparcamiento se hizo aun a costa de darle un gran bocado a una de las principales zonas verdes de la ciudad, pero lo que entonces se veía como algo normal y razonable hoy en día resulta más que dudoso.

Con el paso del tiempo, ese aparcamiento gratuito al aire libre se fue quedando pequeño y el Ayuntamiento pensó que lo natural era ampliarlo habilitando otras 160 plazas en el terreno anexo del parque, de aproximadamente una hectárea, así que se pusieron en marcha los trámites administrativos y la obra, financiada con fondos europeos, se adjudicó el pasado diciembre por 919.000 euros. Apenas un mes después, el gobierno municipal del PP ha anunciado esta semana que intentará rescindir ese contrato para que la ampliación no se lleve a cabo.

Uno de los argumentos de Rafael Mateos para tomar esa decisión es que el proyecto cuenta con oposición vecinal (se han registrado 700 firmas en el Ayuntamiento), pero si ese fuera un motivo de peso para los gobernantes la mitad de las obras que se programan en Cáceres y en cualquier otro sitio no se harían. Otra razón que da el alcalde es que, aunque dice estar a favor de los llamados aparcamientos disuasorios, no le gusta que se hagan a costa de eliminar zonas verdes, de manera que va a intentar resolver el contrato con la empresa adjudicataria y al mismo tiempo quedarse con el dinero de Europa, algo que será complicado porque esos fondos son finalistas y se pierden si no se usan para lo que fueron asignados, como ha pasado otras veces. Además, la empresa tendrá también algo que decir, pues probablemente habrá incurrido ya en gastos para esta obra y podrá reclamar que se respeten sus derechos.

No cabe duda de que el alcalde lo intentará. Es tentador porque le permite congraciarse con los vecinos de Hernán Cortés y Aguas Vivas, al menos con los que no quieren el aparcamiento, y de paso cargarse una iniciativa del gobierno socialista que, según ha dicho, nunca le había gustado del todo.

No deja de ser una paradoja que esté financiado con fondos europeos un proyecto que, si se analiza bien, choca con el objetivo de Bruselas de reducir las emisiones contaminantes en los centros urbanos. En un tiempo en el que se está tratando de desincentivar el uso de vehículos privados en las ciudades, ampliar el aparcamiento del parque del Príncipe, el gran pulmón verde de Cáceres, lo único que hace es promover que los cacereños, tan acostumbrados a coger el coche para todo, sigan haciéndolo para desplazarse al centro en vez de usar el transporte público o ir andando.