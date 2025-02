Alto riesgo de incendios forestales

De todos es conocido el dicho de «marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso». Este año, ese dicho se podría modificar con el de marzo lluvioso y caluroso ha provocado que abril sea «florido y hermoso». Las lluvias del mes de ... marzo en Extremadura han sido copiosas, los registros apuntan a uno de los meses con más precipitaciones desde que hay registros. Esto, unido a las altas temperaturas alcanzadas, impropias de esta época del año, han provocado una explosión de la flora en nuestra región: cardos, tomillos, lavandas, avena loca, viborera, poas, ahulagas, jaramagos, esparragueras, brezos han alcanzado una altura que se aproxima a la máxima descrita en los tratados de botánica descriptiva. Qué sinfonía de colores y hermosura al recorrer los campos extremeños en estos días: el amarillo de la retama, el blanco de la jara o el violeta del cantueso. Pero esta vegetación apelotonada y esplendorosa va a acarrear un peligro de incendios extremo en los meses de estío. Fuegos que ya se han iniciado en la localidad alicantina de Tárbena. En una ruta senderista realizada en estos días por la Sierra Fría y de Jola observamos como los pinares estaban repletos de maleza. Esta biomasa, debajo del pinar, facilita que las llamas puedan avanzar sin ningún tipo de control. Los pinares de la zona de Valencia de Alcántara son un auténtico polvorín.

Tres elementos se describen siempre en los incendios forestales: prevención, extinción y la restauración de la superficie quemada. Son las comunidades autónomas las responsables de la planificación forestal de su territorio. En el caso de Extremadura es el plan Infoex (Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura) el encargado de llevar a cabo esta planificación. Al frente de este servicio se encontraba hasta hace pocos días, por jubilación, Juan Carlos Gómez Roldán, un buen profesional y un gran experto en la problemática de los incendios forestales. Muchas personas tienen ya una edad avanzada en la plantilla del Infoex y no es bueno que estén en primera línea de fuego, por lo que el aumento en la dotación de personal es muy necesaria. Importante es tener buena plantilla y también buenos medios tanto, para sofocar los incendios como para prevenirlos, y poder cumplir la máxima de que «los incendios se apagan en invierno».

Los expertos suscriben soluciones para mitigar los incendios que abarcan desde desbroces, limpieza de los montes, quemas programadas, disponer de enclaves dentro del bosque que rompan la continuidad de las masas forestales. Las rayas y cortafuegos son básicas para llevar a cabo estas medidas. Si hay que eliminar matorral, vegetación o talar algún árbol que pueda representar un peligro para que se produzca un fuego es preferible, por muy doloroso que pueda parecer, perder un árbol a que se quemen miles de árboles. Los grupos ecologistas deben entenderlo y apoyar esas medidas. El ganado en régimen extensivo es muy útil para este cometido. Se deben rentabilizar los productos secundarios del monte y aprovechar el combustible por su capacidad energética.

Por parte de la administración interviene tanto personal del régimen funcionarial como de cuadrillas de trabajadores contratadas para las diferentes tareas. Las funciones de caza, impactos, evaluaciones y autorizaciones ambientales, cambios de cultivos, gestión forestal, incendios, piscícola, programas, contaminación... realizadas por agentes del medio natural tienen como denominador común la naturaleza y deberían depender, desde mi punto de vista, de una sola consejería y en lo referente a los incendios un mando único. Ya cometió ese error el anterior gobierno de la Junta al encuadrarlas en varias consejerías e igualmente lo mantiene el actual. Desde el año 2008 he sido presidente de la ZEPA de Sierra de San Pedro. En las juntas rectoras del espacio había debates y discusiones sobre las ayudas, prohibiciones, decretos, dotaciones, normativas del espacio pero a mí lo que siempre más me preocupaba era la programación, puestos de vigilancia, dotación de personal y de vehículos para evitar los incendios en las más de 115.000 hectáreas del espacio. Como el invierno ya está lejos, no queda otra cosa que, por parte de la administración y de los grupos ecologistas, desarrollar e intensificar campañas de concienciación ciudadana por lo que se pueda avecinar. Suerte para este espacio y para todo el territorio de nuestra comunidad.