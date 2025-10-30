HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
El espejo cóncavo

Responsables

Carmen Clara Balmaseda

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Cuando la semana pasada les dije a mis alumnos que tenía ciertas reticencias acerca de la huelga estudiantil con motivo del suicidio de Sandra Peña, ... la indignación fue mayúscula. No es para menos, pensarán ustedes, dado que este, por desgracia, no es un caso aislado. Resulta evidente que el bullying en las aulas constituye una de las problemáticas más importantes y difíciles de solventar. En este sentido, la huelga quizá sea más lógica que la mayoría de las que suelen convocarse. A pesar de todo, me pregunto si una huelga (acontecimiento que los estudiantes a menudo interpretan como una oportunidad para perder clase) ha sido realmente una medida efectiva para poner freno al acoso escolar e invitar a la reflexión, o solo ha servido para que aquellos que contribuyen al problema, por acción u omisión, hayan podido dormir el martes un par de horas más. Y apuesto a que la mayoría habrán dormido a pierna suelta porque, no me cabe ninguna duda, gran parte de estos estudiantes están convencidos de que no forman parte del problema.

