Ni burla ni día histórico

Hubo un tiempo en que las autovías se convirtieron en el símbolo del desarrollo de Extremadura, lo mismo que el ferrocarril ha ejercido en los ... últimos años como metáfora del atraso de la región. Poder viajar hasta Madrid eludiendo las curvas de Miravete y más tarde a Sevilla, o a darse un baño en la playa en un tiempo razonable, elevó un par de escalones la autoestima de los extremeños. Dicen que Álvarez Cascos y Rodríguez Ibarra desarrollaron una buena sintonía personal de tanto inaugurar tramos de la Ruta de la Plata, esos monolitos que se pueden ver cada tanto al lado de la carretera.

Cuando el todopoderoso dirigente del PP que también ejercía de ministro de Fomento venía a Extremadura para esos menesteres, los periodistas ya le preguntábamos por si el AVE pasaría o no por Plasencia, o por si Mérida iba a necesitar una nueva estación alejada de la ciudad. Casi asusta leer esta semana las noticias y comprobar que siguen de actualidad las mismas polémicas y dudas. También sigue vigente lo que decía Cascos en este diario de que no iban a «invertir 1.000 millones de euros para cabrear a la ciudadanía», a cuenta de los desacuerdos que había sobre el trazado. «Es mejor hacer que el dinero trabaje donde la gente lo recibe con alegría», remataba el ministro en una frase que no tiene nada que envidiar a un guion de Los Soprano.

El caso es que dentro de tres semanas, casi dos décadas después, los extremeños podremos circular por primera vez por la plataforma de alta velocidad, pero ha tardado tanto en llegar ese momento y se han rebajado tanto las expectativas en el servicio ferroviario respecto al AVE mítico, el de verdad, que se ha conseguido exactamente eso, que parte de la ciudadanía esté cabreada porque cree que el nuevo tren Alvia es una versión que nos han colado a los pobres extremeños.

Lo que se presentó el jueves y lo que podremos utilizar a partir del 19 de julio ha costado 1.700 millones de euros, como ya sugería Cascos, y completar la plataforma hasta Madrid requerirá otros 2.000 millones. Con inversiones de ese calibre, no puede decirse que es una tomadura de pelo a Extremadura, y menos aún deberían decirlo desde el PP, que frenó en tiempos de Rajoy las inversiones de aquel AVE, desmanteló el tren convencional y acabó ofreciendo una versión peor de lo que ahora se pone en marcha. La política como ya sabemos lo transforma todo a su antojo, aunque no pueda con las hemerotecas.

Pero tampoco deberíamos saludar la llegada de ese Alvia como el día histórico que pretenden dibujar otros. En determinados círculos de Madrid ha causado sorpresa precisamente eso, que el acto del jueves no levantara multitudes de entusiasmo ciudadano ni titulares espectaculares, lo cual solo viene a reflejar la mirada que sigue existiendo sobre los extremeños paletos, como si al recibir cualquier cosa que ya tienen otros mucho antes que nosotros tuviéramos que quitarnos la gorra como el Paco de Los Santos Inocentes.

Cuando Álvarez Cascos decía aquello de que hay que hacer que el dinero trabaje bien, la conexión entre Badajoz y Madrid se iba a completar por tren en tres horas. Desde julio se tardará todavía cuatro horas y veinte, Plasencia no verá pasar el tren rápido y parte de la culpa de que se emplee más tiempo la tiene que en 20 años no se ha logrado resolver, o se ha abandonado, el problema de la entrada en Mérida.

Quizás por cosas como esas, el viaje inaugural tuvo un tono contenido entre los políticos y la ministra de Transportes, alcaldesa de Gavá hasta hace un año, pidió perdón por el retraso en la llegada de la alta velocidad a Extremadura y la reparación histórica que supone, gesto que la honra. Su responsabilidad es ahora que la electrificación llegue pronto y se agilicen los tramos pendientes hasta Madrid, lo que permitiría probablemente ganar en frecuencia de trenes. A partir de ahora, las disculpas ya no tienen cabida para una región paciente, pero con memoria.