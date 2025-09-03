HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?
Vladímir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, en su encuentro en Pekín. EP
Un bloque contra Occidente

El líder chino planta cara a EE UU y Europa con un intimidante despliegue militar en Pekín, arropado por Putin y el dictador norcoreano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:36

La fuerza demostrada ayer al mundo por China con un poderoso desfile militar en Pekín, organizado con la excusa de conmemorar la rendición de Japón ... y el final de la Segunda Guerra Mundial, culmina la formación de un nuevo bloque de potencias unidas por su beligerancia contra Occidente. En la práctica, el surgimiento de este eje abre otro foco de tensiones en el agitado escenario internacional, territorio en el que parecía que Donald Trump se había hecho con la patente de la inestabilidad en exclusiva.

