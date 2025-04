Turistas vs. viajeros

Quien más, quien menos inicia sus vacaciones, como servidor, o está a punto de hacerlo. Sin embargo, en nuestra sociedad del rendimiento, pueden ser igual ... o más estresantes que nuestro trabajo y han pasado de ser un derecho a un imperativo categórico. Ya no basta con estar de vacaciones, hay que irse de vacaciones. Lo primero que nos preguntan cuando las comenzamos es adónde vamos. Y si contestamos que a ningún lado, nos miran como a bichos raros o parias, porque se considera un pecado capitalista más que capital, perder el tiempo. Un tiempo que los alquimistas de la atención, esos que nos mantienen permanentemente conectados a Matrix y con nuestra nariz pegada a una pantalla, han transformado en oro literalmente.

Pero tan mal visto es no irse de vacaciones como irse y hacer poco más que nada. El descanso está infravalorado. El ocio ha devenido en negocio; si no lo llenamos con mil y una actividades, tenemos la sensación de que hemos desperdiciado nuestras vacaciones y retornamos a la nada cotidiana frustrados y culpables. Y es que el capitalismo, como advierte el filósofo Walter Benjamin, es una fuente inagotable de culpabilidad y, por ende, de infelicidad. Bajo su sol, no hay dios más verdadero que Mammón, y quien no le rinde culto es anatematizado. Mas si convertimos las vacaciones en una carrera de ratas, en una competición por ver quién ve y hace más en menos tiempo, regresaremos a nuestra labor diaria más agotados de lo que nos fuimos. Eso sí, si hemos 'disfrutado' unas vacaciones frenéticas pero no hay constancia fotográfica de ello, es como si no hubieran existido. Así que nos las pasamos haciéndonos selfis, 'instagrameándolas', viendo más que mirando, posando más que reposando, pareciendo más que siendo.

De resultas, hacer turismo puede perjudicar seriamente nuestra salud mental. Y es que nuestro acelerado mundo nos empuja a vivirlo todo intensamente, como si no hubiera un mañana, a trabajar hasta derrengarnos y a festejar hasta reventar. Nos hemos vuelto intolerantes a la calma, que asimilamos a aburrimiento, a tiempo muerto.

Además, el turismo, al 'democratizarse', se ha trocado en una actividad económica de masas depredadora, con graves impactos medioambientales y sociales (como el deterioro del patrimonio o el encarecimiento de la vivienda en las ciudades turísticas, especialmente en sus cascos históricos, de los que han sido desalojados sus vecinos). El Everest o Venecia son el paradigma. Es por ello que hay quienes reivindican la necesidad de un turismo ético, sostenible tanto para nuestros bolsillos como para nuestro planeta, que respete los destinos y a sus residentes.

En fin, ese turismo ético es lo que siempre hemos conocido como viajar. Sí, porque no es lo mismo ser turista que viajero. ¿Cuál es la diferencia? El viajero se mezcla con los aborígenes, vive como ellos por unos días, se imbuye de su cultura y costumbres, se deja llevar, se pone a su disposición, no impone, sus manos están vacías, abiertas y tendidas, y su mirada está carente de prejuicios y llena de curiosidad. Todo lo contrario que el turista, quien trata a los nativos como servidores, no como anfitriones, y quien cree que su dinero le da patente de corso. En resumidas cuentas, el viajero es como una mariposa y el turista como una plaga de langostas; el viajero llega a los sitios con ánimo descubridor, y el turista, conquistador.

Felices vacaciones y no olvide lo más importante durante las mismas: descansar.