Trump está sometiendo a una prueba de resistencia al sistema de pesos y contrapesos diseñado por los padres fundadores de EE UU para prevenir tanto ... la tiranía de la mayoría como de una minoría. Con el Partido Republicano, el Congreso y el Tribunal Supremo bajo su control, parece que no hay nada ni nadie que frene su frenesí vindicativo. Si acaso alguna jueza valiente como la que ha bloqueado temporalmente una instrucción de la Casa Blanca para congelar los pagos de subvenciones y préstamos. El objetivo declarado por la propia Administración de Trump era cortar «la asistencia financiera para la ayuda exterior, las ONG, la DEI (política de diversidad, igualdad e inclusión a la que culpa del accidente aéreo en Washington al, según señaló sin pruebas, permitir la contratación como controladores de personas con discapacidad), la ideología de género 'woke' y el nuevo pacto verde».

Ello responde a un programa electoral de Trump que es, en esencia, una venganza contra sus más oponentes que opositores. Y su arma, por ahora, es don dinero, que esgrime como un revólver Smith & Wesson M29. Y no ha perdido un minuto en iniciar su purga. Empezó activando un plan de ecos fascistas para deportar simpapeles, engrilletados cual galeotes, a sus países de origen, amenazando a estos con aranceles si se negaban a asumirlos. Aranceles que ya ha anunciado que aumentará a México, Canadá o China. Y a aquellos inmigrantes cuyas naciones se resisten a aceptar su devolución, como «la basura» de Venezuela, planea confinarlos en Guantánamo o encomendárselos a su amigo salvadoreño Bukele para que les prodigue el mismo vejatorio trato que a las maras. También ha avisado que expulsará a los estudiantes extranjeros que apoyen a los palestinos. Y quiere «limpiar» Gaza de estos enviándolos a Egipto y Jordania. Además, ha fulminado a los funcionarios de Justicia que lo investigaron, y ha ofrecido a dos millones de empleados públicos dejar su puesto a cambio de ocho meses de sueldo a fin de asegurarse una plantilla «digna de confianza». Aplica así el plan de ajuste que implementó en Twitter (ahora X) su eminencia gris, Elon Musk, quien básicamente quiere dirigir EE UU como si fuera una empresa. Bien haría el artero megarrico en cuidarse de no eclipsar a su ególatra jefe, pues puede acabar, metafóricamente hablando, como Sejano, el valido de Tiberio ejecutado por sospechas de que conspiraba contra su señor.

Y es que Trump es un resentido de libro como dicho emperador romano, al menos según el diagnóstico que hace Gregorio Marañon en 'Tiberio, historia de un resentimiento'. El buen doctor explica que es típico del resentido hacer «un uso bárbaramente vindicativo» del poder. Asimismo, advierte que «el resentido en el poder recurre en seguida a sus hermanos de resentimiento, que son los delatores», pues «nada más eficaz para destruir la moral de un pueblo como el miedo a la delación, que es el más sutil, el más difícil de combatir y de vencer».

Trump sigue el guion revanchista de Tiberio con la aquiescencia de una mayoría del pueblo que aplaude a rabiar su despotismo deslustrado y se cree ciegamente sus cuentos de realismo mágico. Bien harían en recordar, antes de que sea demasiado tarde, estas palabras del pastor luterano Martin Niemöller, internado en campos de concentración nazis: «Primero vinieron a por los socialistas, / y yo no dije nada, porque yo no era socialista. / Luego vinieron a por los sindicalistas, / y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. / Luego vinieron a por los judíos, / y yo no dije nada, porque yo no era judío. / Luego vinieron a por mí, / y no quedó nadie para hablar por mí».