HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal, este viernes, en Sevilla. EFE

Vox hurga en la crisis de los cribados y pide la dimisión de Moreno por «socialista»

Abascal asegura en Sevilla que el PP es «el PSOE azul» y cree que «muchos populares y muchos socialistas» elegirán a su formación en los próximos comicios

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:01

Comenta

Vox ha encontrado en la crisis de los cribados un flanco para atacar la gestión de Juanma Moreno en Andalucía. Santiago Abascal ha pedido este ... viernes desde Sevilla al presidente de la Junta que dimita y que convoque elecciones para que los andaluces den a Vox «la mayoría para gobernar». Moreno «se ha convertido en el mejor continuista de las políticas socialistas en España, como muestra el »terrible caso« de los pruebas del cáncer de mama. »Este problema viene desde 2011, cuando gobernaba el PSOE, y luego ha continuado con el PP«, ha explicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  4. 4

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  5. 5 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  8. 8

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai
  9. 9 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  10. 10 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vox hurga en la crisis de los cribados y pide la dimisión de Moreno por «socialista»

Vox hurga en la crisis de los cribados y pide la dimisión de Moreno por «socialista»