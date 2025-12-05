HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una de las sesiones del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo. EFE

La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz

Denuncia «irregularidades institucionales» en la causa, la tardanza de la sentencia o los cursos que dieron en el colegio de abogados tres de los magistrados juzgadores

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:12

Comenta

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), el colectivo profesional que en su día estuvo presidido por Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado condenado por ... el Tribunal Supremo por revelación de información reservada, da un paso más en su campaña para denunciar las «graves anomalías» e «irregularidades institucionales» en el procedimiento y en la sentencia, de la que solo se conoce el fallo dos semanas después de dictarse.

