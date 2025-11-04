Torres niega que haya «nada delictivo» en los informes de la UCO y anuncia una denuncia contra Aldama

Ángel Víctor Torres exigió este martes al PP que le pida «disculpas» y anunció su intención de denunciar al comisionista de la trama de ... las mascarillas, Víctor de Aldama, por intromisión en el honor e intimidad personal y familiar y daños en su propia imagen. El ministro de Política Territorial defendió en una comparecencia en la sede de su Ministerio que el informe de la UCO sobre este caso prueba que, durante «año y medio», ha sido víctima de un «ataque difamatorio» con «acusaciones tremendas» a pesar de que jamás cometió ningún delito. «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada», defendió.

Torres, respaldado en todo momento por el jefe del Ejecutivo y por el conjunto del Gobierno, planteó como determinante el hecho de que el instructor de la causa, el juez Leopoldo Puente, propusiera ya este lunes juzgar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; a su asesor, Koldo García, y a De Aldama y pero no acordara, en cambio, ninguna actuación en su contra. Y subrayó que «a diferencia de otros informes de la UCO» en el elaborado por los investigadores sobre su posible participación en la trama, no hay ninguna petición para que se investigue «una actuación delictiva».

La Guardia Civil sí apunta en su informe que Torres reclamó «pagos pendientes» cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas, que tenía una relación cercana con García y que, en contra de lo que él mismo había declarado siempre, sí que llegó a conocer al empresario (el «nexo corruptor» en la terminología de la UCO), aunque aparentemente no tuviera con él una relación estrecha como presumió De Aldama.

Torres hizo hincapié en esto último y resaltó que, después de haber investigado todas sus comunicaciones desde 2020 hasta la fecha, todo lo que se ha encontrado es un mensaje en el que De Aldama le habla de usted y le propone un contacto para contratar unos tests de antígenos tras presentarse con un «estuvimos ayer un momento por la tarde». «De tener una relación estrecha tendría muchos mensajes más con él», dijo. También aseguró que nunca cenó con el comisionista y que lo que sí tuvo fue una cena con Ábalos en la que este apareció unos instantes.

En cuanto a las gestiones realizadas para que se pagara a Soluciones de Gestión, el ministro defendió que hizo lo correcto por la empresa tenía razón en su reclamación, dado que existía un contrato (en el que aseguró que él no participó) según el cuál debía abonarse el 50% de las mascarillas antes de la entrega y el resto después. «Habían pasado meses de la entrega y no se había pagado. Estábamos incumpliendo el contrato firmado», subrayó para justificar los mensajes recogidos por la UCO en los que le dice a Koldo que está haciendo todas las gestiones para resolver el asunto o muestra su enfado con una funcionaria de su Gobierno que mostró reticencias a realizar esos abonos.

Relación intensa con Koldo

El ministro justificó además ese trato tan cercano y amistoso con el asesor de Ábalos, al que trató con normalidad como intermediario de Aldama, como fruto de la relación intensa que tuvo que mantener durante la pandemia con el Ministerio de Transportes, dada la situación por la que atravesaron en la pandemia empresas relacionadas con el turismo, la principal fuente de ingresos de Canarias, que operaban en el archipiélago. Pero insistió en que él no tuvo nada que ver con la contratación en sí con Soluciones de Gestión, algo que siempre ha mantenido.

Torres quitó igualmente hierro a su choque con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que desligó por completo de lo relacionado con el 'caso Delorme' y vinculó con su intento de que el Gobierno permitiera la entrada de turistas en Canarias, que perdió 20 puntos de su PIB por la crisis de la covid, con tests de antígenos que el Ejecutivo no consideraba suficientemente seguros. «De ahí mi enfado absolutamente humano», esgrimió.