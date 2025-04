Torres carga contra el PP y los 'centros Meloni' y aboga por el reparto de los menores no acompañados

En medio de la polémica por el traslado de migrantes de Italia a Albania y la posibilidad, o no, de que España tome medidas similares ... para aliviar la tensión de los servicios e acogida, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha visitado la isla de El Hierro para conocer de primera mano la situación en la que se encuentra. Durante su estancia en esta región, ha cargado contra el Partido Popular por pedir que se pongan en marcha los 'centros Meloni', que ha señalado que «no permiten la salida de los migrantes durante 28 días», y por haberse levantado de la mesa de negociación sobre la reformad de la ley de extranjería hace dos semanas. Por ello, ha pedido a los de Feijóo que retomen las conversaciones para poder dar solución al problema que sufre tanto Canarias como Ceuta en lo que respecta a la atención de los menores no acompañados.

Torres también ha pedido al Gobierno canario que se replanteen la opción de repatriar a los menores no acompañados- solo en El Hierro hay cerca de 300- a sus países de origen. Ha señalado que se trata de una medida que requiere muchos trámites y que implicaría que el retorno debe hacerse siempre y cuando la situación de estos niños vaya a mantener las mismas condiciones o mejoren. Algo que, según parece, no cumpliría los requisitos puesto que la mayor parte de los menores que llegan a España lo hacen desde Mali, un territorio que vive desde hace más de una década en una guerra que se ha recrudecido en los últimos meses.

Torres ha señalado que la única solución viable es «la modificación del artículo 35 (de la ley de extranjería) para que haya una corresponsabilidad en todos los territorios españoles». Además, ha asegurado que «no se entiende» que el PP se levantase de la mesa de negociación puesto que, bajo su punto de vista, el Gobierno ha cedido a sus propuestas. «Nos pidieron que incluyéramos de manera más específica la financiación, y lo hicimos. Que incluyéramos mecanismos de contratación por emergencia y lo hicimos. Incluso que hiciéramos una Conferencia Sectorial y la hicimos y la adelantamos para que ninguna comunidad se quedara fuera», ha indicado el ministro de Política Territorial al tiempo que ha criticado el 'no' de los 'populares' a la reforma de la ley en el Congreso el pasado mes de julio.

Las soluciones al problema

El ministro de Política Territorial ha criticado la medida que el PP propuso de enviar a menores no acompañados a otros países de la Unión Europea. «Estamos hablando de niños que solicitaron asilo y que el traslado depende de la voluntad del resto de estados, que en estos momentos no los acoge», ha expuesto. También ha cargado contra la opción de «enviarlos a terceros países», que ha denominado como 'el método Meloni«.

Sobre este asunto, Torres ha señalado que «no los menores no van a esos centros (como los de Albania)», puesto que están destinados a adultos varones. «Es un centro de reclusión, donde no tienen libertad y están detenidos durante 28 días», ha continuado. Una medida que ha calificado como que «no es el mejor para ninguna persona y, sobre todo, para niños no acompañados».

También se ha pronunciado sobre la idea planteada por el Gobierno canario de acogerse al segundo punto que recoge el artículo 35 de la ley de extranjería, que dice que «las comunidades autónomas pueden acordar con los Estados que los migrantes menores puedan volver al lugar de procedencia». Y, aunque se trata de una medida que tomará el equipo de Fernando Clavijo, el ministro ha pedido que «miren los antecedentes porque el menor se puede negar, porque hay que hacer un estudio previo de a qué lugar regresaría ese menor y si está en mejores condiciones que donde está, en este caso Canarias, en tercer lugar interviene Fiscalía y en cuarto haría falta un asesoramiento jurídico». Según los cálculos de Torres, estos trámites podrían dilatarse hasta seis meses.

Por todo ello, ha concluido que «la única solución» es la reforma de la ley de extranjería y ha vuelto a emplazar al Partido Popular a sentarse y retomar las negociaciones. «Que diga quiere que nos sentemos», ha apuntado.