Sánchez asegura que no conocía las supuestas actividades ilícitas del asesor de Abalos

Pedro Sánchez ha asegurado hoy que no tenía conocimiento de las supuestas actividades ilícitas de Koldo García, mano derecha del exministro de Transportes y ... exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos cuando decidió prescindir de este último en julio de 2021. Pero ha evitado responder a la pregunta de si teme que el caso de cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, que ha llevado a la detención del asesor ministerial, acabe salpicando también al exdirigente socialista.

En una comparecencia en Rabat, donde ha sido recibido por el rey Mohamed VI, el jefe del Ejecutivo ha defendido que desde que llegó a La Moncloa en 2018 su Ejecutivo «siempre» ha colaborado con la Justicia y ha dado a entender que también lo hará en este caso con un dardo velado al PP y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso. «Desde luego, más allá del recorrido judicial, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia, como desgraciadamente hemos visto en otras autonomías, cuenta con mi reprobación y reproche», ha subrayado.

Sánchez ha aprovechado así la ocasión para cargar contra el líder de la oposición y contra los populares por difundir «maledicencias» sobre si él sabía o dejaba de saber en qué estaba Garcia Izaguirre durante sus años como empleado público y del partido (en el PSOE aseguran que no es militante pero que sí lo es su esposa, a la que se suspenderá cautelarmente de militancia). Y ha recriminado que muestren ahora tanto «celo» cuando

cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la cúpula del PP por un caso «que no ha sido investigado ni recriminado», en alusión al presunto cobro de comisiones del hermano de Ayuso, por la compra de mascarillas. Un caso que, no obstante, la Fiscalía Anticorrupción archivó en 2022 al no detectar ningún «trato de favor».