Sánchez llega a Lanzarote para pasar las vacaciones con su familia en La Mareta

Después de una semana sin paradero conocido, Pedro Sánchez ha llegado este lunes a Lanzarote, donde pasará unos días de vacaciones, acompañado de su mujer, ... Begoña Gómez, y sus hijas, en la residencia de La Mareta, un complejo con una superficie de 10.000 metros cuadrados, que dispone de piscinas y jardines propios, y que el presidente del Gobierno visita todos los años desde que en 2018 llegó a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Como en otras ocasiones, dadas las comodidades y el anonimato que La Mareta ofrece, es muy probable que Sánchez y su familia apenas se dejen ver fuera de recinto que el rey Hussein de Jordania mandó construir a finales de los setenta y que una década después regaló al rey Juan Carlos. Hoy, la propiedad, donde la Familia Real llegó a pasar temporadas, pertenece a Patrimonio Nacional, para su uso para autoridades nacionales y extranjeras.

No obstante, este año es posible que el jefe del Ejecutivo haga un paréntesis en sus días de descanso para mantener un encuentro institucional con el Gobierno canario para abordar la crisis migratoria, sobre todo tras fracasar la tramitación de la proposición de ley para garantizar que la distribución de menores migrantes no acompañados entre autonomías no esté sujeta a la voluntad del resto de gobiernos regionales.

Del mismo modo, tampoco se descarta que Sánchez visite un centro de atención a migrantes, ya sea en Lanzarote o que se desplace a El Hierro, isla que ha registrado en el último año el mayor aumento en la llegada de migrantes.