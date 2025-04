Sánchez llega a la cumbre del 75 aniversario de la OTAN con un 'insuficiente' en gasto militar

La celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid supuso, hace dos años, uno de los grandes hitos de la legislatura anterior para Pedro ... Sánchez. El presidente del Gobierno se presentará, sin embargo, este martes en la conmemoración del 75º aniversario de la organización en Washington con un 'insuficiente' bajo el brazo. El Ejecutivo asegura que su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en 2029 sigue en pie, pero este año España se situará, según los cálculos de la Alianza, en el furgón de cola con un 1,28%, solo por delante de Bélgica y Luxemburgo.

Aunque nadie haya empleado nunca el tono hiriente y poco diplomático del expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, a la hora de quejarse de sus socios, todas las administraciones estadounidenses han mantenido vivo el debate sobre la necesidad de un reparto de cargas más equilibrado con los países europeos. El riesgo si Trump gana las elecciones en noviembre es que opte por bloquear la entrega de armas a Ucrania y deje a Europa a su suerte. Joe Biden, anfitrión en esta cita, no está en esa posición, pero eso no quiere decir que no pueda afear sus faltas a los incumplidores con el 2%, objetivo establecido hace ya una década en Gales.

Cumplen 23 de los 32

No son tantos los que, como España, están en este momento por debajo de la cifra acordada en 2014. El desempeño del conjunto, de hecho, ha sido positivo. Si hace cinco años no llegaban a diez los miembros que cumplían los criterios, ahora lo hacen 23 de los 32. «La OTAN llega a esta cita con más miembros (tras la reciente incorporación de Finlandia y Suecia) y con más recursos que nunca en su historia», se felicitó en un encuentro informativo el pasado 24 de junio James O'Brien, el responsable para Europa de la Administración Biden.

El Ejecutivo, que el pasado año aumentó en un 26% el gasto en Defensa, asume que no está en la línea de gasto comprometida; un hecho que atribuye, entre otras cosas, a que no haya sido posible aprobar los Presupuestos de 2024. Pero argumenta que hay que poner en valor su aportación en otros ámbitos. Y asegura que los aliados lo tienen en cuenta.

«A veces las estadísticas no se corresponden con la realidad y se produce una cierta paradoja. Hay países que superan el 2%, pero necesitan la ayuda española para proteger su seguridad», adujo la ministra de Defensa, Margarita Robles, este domingo en El País, en alusión a Lituania, donde ocho aviones de combate del Ejército del aire vigilan el espacio aéreo; Letonia, donde hay 600 soldados del Ejército de Tierra bajo mando canadiense; Eslovaquia o Rumanía.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también ha hecho hincapié en que los esfuerzos realizados en la cumbre de Madrid para que, por primera vez en su historia, la Alianza reconociera al flanco sur como un área de preocupación tendrán continuidad en Washington y que la organización aprobará «un plan de acción» específico.