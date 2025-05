Sánchez acusa a PP y Vox de querer «amordazar» al Parlamento con un «complot burdo»

COLPISA Jueves, 15 de diciembre 2022 | Actualizado 16/12/2022 06:59h. Comenta Compartir

«La democracia y la Constitución prevalecerá. La derecha y ultraderecha han intentado amordazar al Parlamento de España para mantener el bloqueo del Tribunal Constitucional». Con esta firmeza se manifestó este jueves por la noche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el intento del PP mediante un recurso de última hora ante el TC para tratar de frenar 'in extremis' la votación que finalmente sí realizó el Congreso para aprobar los polémicos cambios que los dos socios en el Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, junto a sus aliados nacionalistas e independentistas han introducido en las normas relativas al funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la referida corte de garantías.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo destacó desde Bruselas –donde participó antes en la cumbre que, entre otras cosas, debatió sobre las últimas medidas energéticas de los Veintisiete a raíz de la guerra en Ucrania- que la tramitación parlamentaria de su controvertida iniciativa legislativa, que se enmarca en la no menos polémica reforma del delito de sedición en relación al 'procés' y el independentismo catalán, «se ajusta al reglamento de las Cortes Generales». A su juicio, los únicos «excesos» han venido de la derecha y la ultraderecha porque han intentado «llevar a cabo un complot burdo».

En rueda de prensa desde la capital comunitaria, Sánchez definió lo ocurrido esta jornada en el Congreso, con el TC retrasando finalmente hasta el lunes el pleno en el que debatirá si ordena paralizar la reforma del Gobierno que modifica la forma de nombrar a sus miembros, como «un intento de atropellar la democracia por parte de la derecha política», que ha «instrumentado» a su vez a la «derecha judicial» y ha sido «jaleado por la derecha mediática». «Esto es inaceptable», enfatizó. «No sé qué pretenderán hacer ahora –añadió-, pero los españoles deben estar seguros de que la democracia y la Constitución se van a respetar».

En su intervención ante los medios, donde mantuvo el tono grueso en los calificativos que se escuchó durante buena parte de la jornada en el Congreso de los Diputados y lejos de hacer cualquier autocrítica, el presidente también censuró el papel del TC en este caso: «Que presente un recurso el PP y de manera urgente, por primera vez en 40 años, el Constitucional convoque un pleno en 24 horas... está todo dicho con eso». Y en el mismo sentido lanzó un mensaje claro a los magistrados de la corte de garantías como aviso para el pleno que tiene previsto el lunes próximo: «Lo que se espera del Constitucional es que impere el sentido común y la Constitución».

«No todo vale en política», continuó Sánchez en su severo reproche a la oposición. «Hay partidos políticos –en referencia a PP y Vox- que no tienen más que ofrece que el insulto y la descalificación, criticó el jefe del Ejecutivo, quien afirmó que «no se puede decir que este es un Gobierno ilegítimo ni de okupas». «Hay que respetar el Parlamento y el resultado de las urnas», argumentó para acto seguido añadir que no se puede tratar de vulnerar la separación de poderes a través de otras iniciativas cuando no se tienen los votos suficientes en las Cortes para defender su posición, en alusión al recurso del PP ante el TC.

«El 'procés' ha acabado»

Ya sobre la propia eliminación del delito de sedición para ser sustituido por una nueva figura penal de desórdenes públicos agravados, así como la rebajo del castigo para el delito de malversación –medidas ambas pactadas directamente con ERC-, el presidente las defendió como «necesarias» para «cerrar una etapa en Cataluña y abrir otra nueva». «El 'procés' ha acabado», sostuvo al respecto para poner en valor que esta comunidad autónoma «está hoy mejor que hace cuatro años aunque queda trabajo por hacer». Y preguntado directamente por la posibilidad de un nuevo referéndum de independencia o una consulta popular similar, lo descartó de plano y añadió que «además no tiene cabida en la Constitución».

«No hacer nada no es una solución», dijo Sánchez para apoyar sus polémicas decisiones políticas aparentemente favorables al independentismo, aunque han sido aplaudidas por ERC pero criticas por Junts. «Los indultos no los hice por ellos –señaló en referencia a los condenados por el 'procés'-, sino por los catalanes y las catalanas porque apuesto firmemente por la concordia y la convivencia».