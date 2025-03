Sánchez da ya por hecho que el PP defenestrará a Feijóo si pierde la Xunta

El presidente del Gobierno regresó ayer a Galicia a una semana de unas elecciones autonómicas en las que el PP se juega lograr su ... quinta mayoría absoluta, mientras que la izquierda aspira a presidir la Xunta mediante una nueva alianza entre el BNG de Ana Pontón y el PSdeG de José Ramón Gómez Besteiro. Quien de estos dos últimos dos sería presidente o si se firmase una coalición o solo un pacto de investidura sigue siendo una incógnita.

Pedro Sánchez se centró en la figura de Alberto Núñez Feijóo durante su intervención en Vigo, el gran feudo del también socialista Abel Caballero y quien en el pasado tuvo sus más y sus menos con el secretario general del PSOE. El jefe del Ejecutivo fue directo contra el líder de la oposición y aseguró que «se fue de Galicia para ser presidente del Gobierno y ahora vuelve con el solo objetivo de mantenerse al frente del PP». La estrategia de los socialistas no es nueva. Ya desde antes de las generales del 23 de julio desde la izquierda se buscó avivar la sensación de que, como le ocurrió a Pablo Casado, los barones del partido terminarán por derribar a Feijóo si los resultados de las urnas no les acompañan. Y sobre esta supuesta conspiración se cierne siempre la sombra de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Los ataques directos del presidente del Gobierno al jefe de la oposición no terminaron ahí. El jefe del Ejecutivo resumió sus cuatro mandatos consecutivos en la comunidad autónoma con una frase lapidaria: «Su único logro fue triplicar la deuda pública de los gallegos». Aún más allá, tachó al líder de la oposición de no solo ser un inepto en la gestión pública, sino también de no saber elegir a sus aliados, en referencia a Santiago Abascal. «Estos próximos cuatro años al Gobierno se le van a hacer muy cortos porque nos quedan muchas cosas de hacer, pero a Feijóo se le harán muy largos», remató Sánchez para señalar la guerra de sillones entre los barones del PP para desbancar a su líder a la vez de su voluntad de no adelantar las elecciones aunque pierda el apoyo de Junts.

El líder socialista también tuvo tiempo para un nuevo anuncio de los que ya se han hecho habituales en sus intervenciones durante las campañas electorales. El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una ayuda de 2.500 millones para la compra de vivienda entre los jóvenes que se proveerán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Voto útil ante el BNG

Aunque la mayoría de las encuestas dan una mayoría absoluta ajustada para el popular Alfonso Rueda, la izquierda se aferra a la posibilidad de sumar más escaños. Sánchez apeló ayer a la remontada de las generales del pasado 23 julio en las que todos los sondeos avanzaban un gobierno del PP con el apoyo de Vox.

El problema para los socialistas es que los nacionalistas del BNG les adelantan de largo en todas estas encuestas, lo que les relegaría, de darse finalmente los números el próximo domingo, a ejercer de muleta de una Xunta presidida por Ana Pontón. El presidente del Gobierno apeló en Vigo al «voto útil», el mismo que, trasladó al ámbito nacional, ha permitido en los últimos cinco años elevar las pensiones y el salario mínimo, avanzar en la igualdad de género entre hombres y mujeres o recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis de 2008.

El PSOE, concluyó Sánchez en Vigo, es el que sabe gestionar los cambios, un dardo tanto para los nacionalistas del BNG como para otras formaciones de izquierda como Podemos o incluso sus socios de Sumar.