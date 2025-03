Sánchez se encomienda al PP para lograr una reforma migratoria que alivie el colapso de Canarias

El Gobierno quiere aliviar la crisis migratoria de Canarias con una nueva legislación que permita el reparto de menores por toda España, y no con ... parches normativos, pero para ello debe contar con el apoyo en el Congreso del PP, un acuerdo que ahora no parece fácil de conseguir.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este viernes en La Palma con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar el colapso migratorio que sufren las islas. Sánchez rechazó la posibilidad de sacar adelante un real decreto que obligue a las comunidades a acoger inmigrantes, una solución de urgencia que había puesto sobre la mesa Canarias, y pidió al PP que retome las negociaciones para la reforma de la ley de Extranjería, rotas el pasado 23 de julio, cuando los populares y Junts decidieron no apoyar el texto legislativo que entonces se debatió con los argumentos, respectivamente, de «que era un chantaje» y de que «sobretensaría la situación en Cataluña».

Al Ejecutivo le faltan ahora cinco votos para alcanzar la mayoría absoluta y mira más hacia el PP, con el que pretende compartir la responsabilidad en una política considerada de Estado, que a su complicado socio en Madrid, Junts, más distanciado incluso de los socialistas tras la investidura de Salvador Illa en Cataluña y poco dispuesto a facilitar un acuerdo que tendría un alto coste político entre sus bases.

«Llevamos un año intentando cerrar el texto y dialogando con el resto de los partidos, especialmente el PP. Pero hace un mes no fue admitido a trámite, cuando todos sabemos que es la única solución», recordó tras la reunión el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, intentando trasladar la presión a los populares y ejerciendo como portavoz de Sánchez, que decidió no comparecer.

Torres anunció que el Gobierno intensificará la negociación con el PP para que la reforma de la ley de Extranjería pueda admitirse a trámite en septiembre. «No somos nosotros los del no. Le pedimos al PP que se coloque en el lado de las soluciones y no en las dificultades», insistió el ministro, antes de recordar que la inmigración también se tratará en la próxima Conferencia de Presidentes de Cantabria, aún sin fecha, en la que la vivienda iba a ser el asunto central.

En la misma línea que Torres, el presidente canario, Fernando Clavijo, afirmó que Sánchez «ha dado la instrucción clara de la búsqueda y la intensificación de los encuentros» con el PP para lograr su apoyo parlamentario. «El texto [del 23 de julio] ya tiene 171 apoyos y puede lograr los 137 del PP y los siete de Junts. Yo creo que con el impulso del presidente del Gobierno de España para que eso sea posible lo vamos a poder conseguir», señalo Clavijo, que es miembro de Coalición Canaria y gobierna las islas en coalición con el PP.

De la reunión de ayer sí salió un compromiso económico. En el corto plazo, el Gobierno habilitará partidas presupuestarias por importe de 50 millones de euros antes de que finalice el año para compensar a Canarias por los gastos de atención a los menores migrantes no acompañados, unas cantidades similares a las aportadas en 2022 y 2023, pero la situación empeora día a día.

Por el momento, el PP no ofrece ningún gesto de acercamiento. El portavoz de los populares, Borja Sémper, acusó ayer al Gobierno de mirar «para otro lado» y calificó como «una vergüenza» y «una falta de respeto a los canarios» que haya esperado «hasta finales de agosto» para reunirse con el presidente de las islas.

Negociación por whatsapp

Los populares sangran por la herida del 23 de julio, cuando la reforma legal que permitía la distribución de los menores inmigrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla estuvo más cerca. Ese documento daba garantía jurídica al traslado de los menores inmigrantes no acompañados desde Canarias a otras comunidades y estimaba la financiación para hacer frente la acogida vinculante, pero no a juicio del PP, que consideró que el Ejecutivo los había ignorado en la redacción de la reforma («no se negocia vía whatsapp», dijo el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado), que el texto era un «chantaje» y que no garantizaba que el Gobierno central se hiciera cargo del gasto de los menores cuando las autonomías se vieran sobrepasadas.

En cualquier caso, con la reunión de este viernes Sánchez pone en el foco uno de los asuntos que marcarán la legislatura, la inmigración irregular, como hará la semana que viene, cuando visite, entre el 27 y el 29 de agosto, Mauritania, Gambia y Senegal, epicentros de la crisis migratoria en África.

Desde enero y hasta el 15 de agosto han llegado al archipiélago 22.304 inmigrantes, un 126% más que el año anterior, en el que ya se registraron las cifras más altas. La saturación es todavía más evidente en el caso de los menores. Canarias tiene capacidad para acoger a 2.000, pero ahora mismo tiene 5.100 bajo su tutela. En la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en julio todas las comunidades, incluidas las del PP, se comprometieron a acoger a 347 menores, una decisión que provocó que Vox rompiera los ejecutivos autonómicos en los que gobernaba con los populares.