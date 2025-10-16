HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

«El tiempo del silencio se ha terminado», afirma la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García

Álvaro Soto
María Eugenia Alonso

Álvaro Soto y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Pedro Sánchez ha sido citado para comparecer en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 30 de octubre, un día después del ... primer aniversario de la dana de Valencia a las 9 de la mañana, según ha anunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García. En cualquier caso, la fecha todavía está por cerrarse de forma definitiva, a la espera de que el presidente pueda alegar otros compromisos nacionales o internacionales. La notificación también será ratificada en la Mesa de la comisión de investigación, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4

    Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  5. 5 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  6. 6 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  7. 7 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente
  10. 10

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre